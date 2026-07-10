Košmaras Venesueloje nesibaigia: aukų skaičius pasiekė 3889

Birželio 24 d. įvykusių 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimų metu buvo sužeista beveik 17 tūkst. žmonių, dar beveik 18 tūkst. neteko namų.
Platformoje „Telegram“ paskelbtame Nacionalinės asamblėjos pirmininko Jorge Rodriguezo pranešime nurodoma, kad ketvirtadienį mirusiųjų skaičius padidėjo nuo 3 811 iki 3 889.
Laikinoji lyderė Delcy Rodriguez trečiadienį paragino atblokuoti užsienyje įšaldytas Venesuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes.
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Tuo tarpu Jungtinės Tautos stengiasi surinkti apie 300 mln. JAV dolerių lėšų Venesuelai padėti.
Pasak Tarptautinio valiutos fondo atstovės spaudai Julie Kozack, dėl savo lėšų atblokavimo Venesuela derasi ir su šia įstaiga.
Labiausiai nukentėjusiame La Gvairos pakrantės rajone buvo apgriauta daugiau nei 800 pastatų, o 190 buvo visiškai sulyginta su žeme.
Nors praėjus dviem savaitėms po nelaimės gelbėjimo komandos nutraukė išgyvenusiųjų paiešką, kai kurios šeimos dar nebuvo praradusios vilties rasti savo artimuosius.
Vietos gyventojas Ciro Ocando mano radęs vietą, kurioje La Gvairos miesto Plaja Grande rajone po griuvėsių kalnais palaidoti jo paaugliai sūnūs.
Jis, kaip ir daugelis kitų, tiesiog nori rasti savo 13 ir 18 metų sūnų kūnus ir jau yra susitaikęs su mintimi, kad šansų, jog jie liko gyvi, nebėra.
„Esu tinkamoje vietoje, bet yra daug kliūčių“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis, griuvėsius kasdamas savo paties atsineštais įnagiais.