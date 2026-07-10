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Turistų pamiltoje šalyje – nevaldomas liepsnų šėlsmas, kūnai randami automobiliuose: „Skausmas yra nežmoniškas“

2026 m. liepos 10 d. 07:50
Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, penktadienį ryte pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos.
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Platformoje „X“ paskelbtame įraše gelbėjimo tarnybos pranešė, kad kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose.
Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gajardo savivaldybėje, esančioje už maždaug 300 kilometrų į šiaurės rytus nuo turistų gausiai lankomos Malagos.
Regiono vidaus reikalų ministras Antonio Sanzas šį gaisrą pavadino „precedento neturinčia tragedija“ ir teigė, kad tai buvo „kol kas pragaištingiausias gaisras“ Andalūzijos istorijoje.
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„Skausmas yra nežmoniškas. Andalūzija gedi, o širdyse esame su Almerija ir visais nukentėjusiaisiais“, – sakė jis.
Pasak A. Sanzo, Los Gajarde su gaisru kovojo apie 150 ugniagesių, penkios gaisrinės mašinos bei kiti gelbėjimo tarnybų darbuotojai. Jis taip pat pridūrė, kad atsargumo sumetimais buvo evakuoti keleto gyvenviečių gyventojai.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sánchezas platformoje „X“ taip pat išreiškė „gilų liūdesį ir sielvartą dėl baisių gaisro pasekmių“.
Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos Komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos (EFFIS) duomenimis, nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkst. hektarų žemės.
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