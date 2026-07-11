Ispanų pareigūnas: pražūtingi Ispanijos miškų gaisrai slopsta

Ketvirtadienį pietryčių Andalūzijos Los Gajardo regione kilęs gaisras nuniokojo apie 6,6 tūkst. hektarų plotą, į kovą su juo buvo mobilizuoti šimtai ugniagesių ir karių, kuriems pagalbą teikė orlaiviai.
Iš vieno iš pragaištingiausių miškų gaisrų Ispanijoje per pastaruosius metus nusiaubtos teritorijos buvo evakuota beveik 1,5 tūkst. žmonių.
Andalūzijos regioninės vyriausybės ekstremalių situacijų tarnybos vadovas Antonio Sanzas paaiškino, kad oro sąlygos pagerėjo – padidėjo oro drėgnumas, aprimo vėjas.
Ispanijoje – pražūtingas miško gaisras: aukų skaičius išaugo iki 12
„Per naktį padėtis pasikeitė palankia linkme, o oro sąlygos leidžia mums pradėti dieną su geresnėmis perspektyvomis nei vakar“, – žurnalistams sakė jis.
„Pirmą kartą galėsime imtis tiesioginės kovos su gaisru. Iki šiol tiek oro sąlygos, tiek gaisro pobūdis leido mums tik gintis nuo jo“, – pridūrė jis.
Šioje vietovėje gyvena gausi užsieniečių bendruomenė – daugiausia iš Didžiosios Britanijos – ir valdžios institucijos teigia, kad dauguma žuvusiųjų yra užsieniečiai.
A. Sanzas sakė, kad pranešimų apie naujus mirties atvejus per naktį negauta, pavadindamas tai „geriausia naujiena, kokią galėjome gauti“.
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Jo teigimu, Ispanijos civilinės gvardijos pareigūnai apžiūrėjo nukentėjusias vietoves, tačiau naujų aukų nerado, nors ir perspėjo, kad paieška tebesitęsia.
„Tai nereiškia, kad daugiau aukų negali būti, tačiau po to, kai Civilinė gvardija iššukavo teritoriją, įskaitant vietas, kurios vis dar buvo pavojingos, tai suteikia mums vilties“, – sakė jis.
Valdžios institucijos ragina elgtis atsargiai, nes yra pranešimų apie dešimtis dingusių žmonių.
A. Sanzas teigė, kad pranešimai apie 23 dingusius žmones yra ne visai teisingi, paaiškindamas, kad tarp jų yra žmonės, su kuriais jų artimieji negalėjo susisiekti ir kurie galėjo pasiekti evakuacijos centrus ar kitas saugias vietas.
Jo teigimu, pateikti septyni oficialūs pranešimai apie dingusius asmenis.
Tačiau pareigūnai sakė, kad negalės nustatyti galutinio aukų skaičiaus, kol bus atlikti skrodimai ir oficialiai nustatyta iš gaisro ištrauktų kūnų tapatybė, o tai reiškia, kad tarp 12 patvirtintų aukų gali būti ir kai kurie iš dingusių be žinios asmenų.
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