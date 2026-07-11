Latvija vėl siųs ugniagesius į Portugaliją padėti gesinti miškų gaisrus

Atsižvelgdamas į prognozuojamą padidėjusį miškų gaisrų pavojų didesnėje Portugalijos dalyje, ypač liepos ir rugpjūčio mėnesiais, Portugalijos Nacionalinis ekstremalių situacijų ir civilinės saugos institutas balandžio mėnesį aktyvavo Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir pateikė prašymą suteikti pagalbą – gaisrininkų būrį be transporto priemonių.
Latvijos nacionalinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pasiūlė 20 žmonių būrį, kuris teiks pagalbą nuo liepos 16 d. iki liepos 31 d.
Kelionės išlaidas iš pradžių padengs Latvijos valstybės biudžetas, tačiau vėliau Europos Komisija kompensuos 75 procentus.
Kaip pranešta, praėjusią vasarą Latvija taip pat siuntė 16 žmonių gelbėjimo komandą iš Valstybinės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos į Portugaliją, kad ji teiktų pagalbą didelės miškų gaisrų rizikos sezono metu.