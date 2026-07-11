Taivaną šlavęs taifūnas pasiekė Kiniją: evakuota 2 mln. žmonių

Prieš pasiekdamas Kiniją, taifūnas nusiaubė šiaurinę Taivano dalį ir atokias Japonijos pietvakarių salas, išvartė medžius ir paliko dešimtis tūkstančių žmonių be elektros.
Ekstremalios oro sąlygos šią savaitę jau padarė didžiulę žalą pietų ir centrinėje Kinijoje – audros nusinešė mažiausiai 39 žmonių gyvybes, išsiliejo dešimtys upių, o vieno rezervuaro užtvanka pratrūko.
Taifūnas „Bavi“ šeštadienį apie 23:20 val. pasiekė krantą Džedziango provincijoje, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“, remdamasi provincijos meteorologijos observatorijos duomenimis.
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Agentūra nurodė, kad taifūnas, kuris pirmiausia pasiekė krantą Juhuano mieste, nešė vėjus, kurių greitis siekė iki 144 kilometrų per valandą.
„Xinhua“ pranešė, kad tikėtina, jog „Bavi“ toliau judės į šiaurės vakarus, silpnės, bet nepaminėjo jokių nuostolių ar aukų.
Iki šeštadienio ryto valdžios institucijos į saugias vietas evakavo 1,72 mln. žmonių.
Prieš audrai pasiekus provinciją, buvo sustabdyti užsiėmimai mokyklose, darbas, transporto eismas ir veikla lauke, o provincijoje atšaukti daugiau nei 400 skrydžių ir dešimtys traukinių reisų.
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„Proaktyvi, visapusiška mobilizacija, kuriai negailima jokių pastangų ar išlaidų, vykdoma vien tam, kad būtų apsisaugota nuo (blogiausio) scenarijaus“, – teigiama Džedziango provincijos metropolio Vendžou, kuriame gyvena beveik 10 mln. žmonių, vadovybės pranešime.
CCTV vaizdo įrašai parodė, kad gyventojai medžiu sutvirtino metalines žaliuzes, saugančias parduotuves, ir užklijavo langus lipnia juosta, nes prognozuojama, kad „Bavi“ atneš „išskirtinai smarkius lietus“ į rytinę Džedziango provinciją ir šiaurės rytinę Fudziano provinciją.
Vyriausybė pranešė, kad toliau į šiaurę slenkanti liūtis paskatino evakuoti daugiau nei 100 000 žmonių iš namų Pekine, išleista daugiau vandens iš sostinės Mijūno rezervuaro, siekiant surinkti galimus potvynio vandenis.
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad daugiau nei 130 000 žmonių paliko savo namus Fudziano provincijoje, o apie 34 000 žmonių – Šanchajaus pakrančių ir didelės rizikos zonose.
Šiaurės Taivane gatvės buvo beveik tuščios – dauguma įmonių antrą dieną iš eilės uždarytos, nes regioną talžė vėjas ir lietus.
Dėl audros iš namų evakuota daugiau nei 14 000 žmonių, atšaukta šimtai skrydžių, o visoje saloje daugiau nei 170 000 namų ūkių liko be elektros.
Taivano Centrinė meteorologijos tarnyba (CWA) įspėjo apie „itin smarkius lietus“ visoje šiaurinėje Taivano dalyje ir „pavojingas bangas“, siekiančias iki 10 metrų aukščio palei pakrantę, kai „Bavi“ praėjo šalia salos šiaurės.
„Bavi“ buvo priskirtas taifūno kategorijai, jam judant per Ramųjį vandenyną. Pirmadienį kaip supertaifūnas jis smogė Guamui ir Šiaurinėms Marianoms.
Didėja aukų skaičius
Filipinuose aukų skaičius dėl nuošliaužų ir kitų incidentų, kuriuos sukėlė „Bavi“ atnešti smarkūs lietūs, išaugo iki 18, daugiausia pietinėje Mindanao saloje.
Beveik 11 000 žmonių teko palikti namus, o dešimtys uostų tebėra uždaryti – juose prieglobstį rado 313 laivų.
Tūkstančiai namų ūkių ir objektų Okinavoje liko be elektros, kai taifūnas smogė atokioms Japonijos pietvakarių saloms, labiausiai nukentėjo Mijako regionas.
Japonijos aviakompanijos atšaukė dešimtis skrydžių, tai turėjo įtakos daugiau nei 26 000 keleivių.
Praėjusią savaitę Europos Sąjungos „Copernicus Marine Service“ pranešė, kad vandenynai patyrė karščiausią birželį per visą stebėjimo istoriją ir artimiausiais mėnesiais gali pasiekti naujus rekordus.
Šiltesni vandenynai prisideda prie tropinių audrų stiprėjimo ir drėgmės padidėjimo, kuri gali iškristi kaip smarkios liūtys.
Prie to prisideda ir šiemet sugrįžęs „El Ninjo“ – gamtinis klimato reiškinys, kuris sušildo Ramiojo vandenyno paviršiaus temperatūrą ir paprastai pasikartoja kas dvejus–septynerius metus.
Penktadienį atrodė, kad „Bavi“ taps didžiausiu taifūnu, smogusiu Taivanui per daugiau nei 30 metų, tačiau, kaip teigė CWA prognozuotojas Jasonas Chengas, jo stipraus vėjo spindulys nuo to laiko susiaurėjo iki 350 kilometrų.
Kai kurie Taivano gyventojai išreiškė nepasitenkinimą dėl vyriausybės įspėjimų, dėl kurių penktadienį užsidarė dauguma įmonių, o žmonės pasislėpė namuose.
„Pažiūrėkite, kaip dėl to žmonės puolė pirkti maisto produktų ir ištuštino lentynas. Sąžiningai sakant, per pastaruosius dvi dienas net nebuvo daug vėjo ar lietaus“, – sakė Dzilongo pusryčių kavinės savininkas, pavarde Li.