Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 4 tūkst.

Venesuelos parlamento pirmininkas Jorge Rodriguezas platformoje „Telegram“ rašė, kad per du birželio 24 d. vienas po kito įvykusius ir pakrantės La Gvairos valstijoje su žeme ištisus rajonus sulyginusius žemės drebėjimus žuvo mažiausiai 4 118, o sužeista buvo 16 740 žmonių.
Dar tūkstančiai yra laikomi dingusiais be žinios.
Praėjus 39 sekundėms po pirmojo 7,2 balo smūgio įvyko kitas, 7,5 balo žemės drebėjimas – stipriausias Venesueloje per daugiau nei šimtmetį – ir griuvėsių krūvomis virto ištisi daugiabučių namų kvartalai.
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Nors gelbėjimo komandos nutraukė išgyvenusiųjų paiešką, giminės tarp griuvėsių toliau ieško savo artimųjų, tikėdamosi, kad galės juos oriai palaidoti.
Penktadienį Karakaso centre įvyko dar vienas 3,0 balo stiprumo žemės drebėjimas, po kurio kilo trumpalaikė paniką ir buvo evakuojami pastatai.
Venesuelos, kur po ilgalaikės ekonominės krizės valstybės paslaugų kokybė smarkiai pablogėjo, dabar laukia užduotis likviduoti nelaimės pasekmes, kuriai prireiks tiesiog milžiniškų pastangų.
Trečiadienį Jungtinės Tautos paskelbė skubų prašymą žemės drebėjimo padarinių likvidavimo operacijoms skirti beveik 300 milijonų JAV dolerių.
Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez paprašė atblokuoti užsienyje įšaldytą turtą, kad jį būtų galima panaudoti šaliai atkurti.
Trečiadienį ji paskelbė paprašiusi karaliaus Karolio III atblokuoti apie 30 tonų Venesuelos aukso, įšaldyto pagal Jungtinės Karalystės sankcijas.