Netoli Paryžiaus esančiame Fontenblo miške siaučia didžiulis gaisras

Gaisras, kurį pareigūnai pavadino „labai stipriu“ ir „išskirtinio masto“, vėlyvą popietę kilo didžiuliame Fontenblo miške, maždaug už 60 kilometrų į pietryčius nuo sostinės. Pirmadienio rytą pareigūnai teigė, kad liepsnos apėmė 800 hektarų dydžio plotą ir vis dar plito, todėl buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, kuris yra pagrindinė šalies arterija iš šiaurės į pietus.
Sutemus gaisriniai lėktuvai buvo priversti stabdyti operacijas. Netoliese išsidėsčiusiame Voduė kaime buvo evakuota apie 15 namų, o ugniagesiai stengėsi apsaugoti dar kelis miestelius, nurodė Senos ir Marnos priešgaisrinė tarnyba.
Gaisrą, kilusį prieš pat liepos 14-osios nacionalinę šventę, gesino apie 400 ugniagesių. Prancūzijos nacionalinės ugniagesių federacijos atstovas Ericas Brocardi sakė, kad tai buvo pirmas kartas, kai gaisriniai lėktuvai buvo pasiųsti iš paprastai sausesnės ir karštesnės pietinės šalies dalies gesinti gaisrų Paryžiaus regione.
Paryžiaus regionas ir didelės likusios Prancūzijos dalys šiuo metu išgyvena jau trečią karščio bangą nuo gegužės mėnesio, todėl gaisrų rizika didėja.