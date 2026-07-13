Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius išaugo iki 4 490

Oficialus aukų skaičius šeštadienį siekė 4 333.
J. Rodriguezas, kuris yra laikinosios prezidentės Delcy Rodriguez brolis, tinkle „X“ sakė, kad buvo įrengtos 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkst. žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų.
Birželio 24 d. Venesuelą sukrėtė du galingi 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai. Po jų įvyko daugiau kaip 1 tūkst. kur kas silpnesnių pakartotinių smūgių.
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Daugiau nei 850 pastatų virto griuvėsiais arba buvo smarkiai apgadinti, ypač pakrantės mieste La Gvairoje netoli Karakaso.
Venesuelažuvo žmonėsžemės drebėjimas
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