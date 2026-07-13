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Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius išaugo iki 4 490

2026 m. liepos 13 d. 07:49
Venesuelą prieš daugiau nei dvi savaites supurčius dviem pragaištingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4 490, sekmadienį pranešė Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas.
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Oficialus aukų skaičius šeštadienį siekė 4 333.
J. Rodriguezas, kuris yra laikinosios prezidentės Delcy Rodriguez brolis, tinkle „X“ sakė, kad buvo įrengtos 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkst. žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų.
Birželio 24 d. Venesuelą sukrėtė du galingi 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai. Po jų įvyko daugiau kaip 1 tūkst. kur kas silpnesnių pakartotinių smūgių.
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Venesuelažuvo žmonėsžemės drebėjimas
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