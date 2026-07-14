Artinantis taifūnui Bavi, Šiaurės Korėja ragina laikytis „didžiausio budrumo“

Stichinės nelaimės paprastai daro ypač didelį poveikį izoliuotai Šiaurės Korėjai, nes jos infrastruktūra ir ekonomika yra silpnos.
Taifūnas turėtų nusilpti iki žemo slėgio sistemos ir tada antradienį-trečiadienį kirsti šalies centrinį regioną per Geltonąją jūrą, pranešė Pchenjano valstybinis laikraštis „Rodong Sinmun“. Pasak leidinio, šalies meteorologijos agentūra paskelbė įspėjimus dėl smarkių liūčių ir stiprių vėjų.
Visi pareigūnai ir darbininkai „raginami toliau laikytis didžiausio budrumo ir imtis veiksmų žalai sumažinti“, – pareiškė Kim Jong Unas.
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„Rodong Sinmun“ skelbė, kad antradienį šalies šiauriniuose ir centriniuose regionuose prognozuojamas 80–120 mm kritulių kiekis. Pietiniuose regionuose numatoma 150–200 mm lietaus, o vakarinėje pakrantėje ir kai kuriose vidaus teritorijose prognozuojami 10–15 m/s vėjo gūsiai.
Šiaurės Korėja suaktyvino pastangas užkirsti kelią nelaimėms, praėjusią savaitę pranešė naujienų agentūra KCNA.
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Smarkios liūtys pastaruoju metu merkė ir Pietų Korėją – čia kai kuriose vietovėse iškrito iki 200 mm kritulių. Šimtai centrinės Čungčongo provincijos gyventojų evakavosi arba įstrigo dėl potvynių.
Mokslininkai sako, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos ekstremalūs orai tampa dažnesni, ilgesni ir intensyvesni. Praėjusi vasara buvo karščiausia Pietų Korėjoje nuo matavimų pradžios, o abi Korėjos fiksavo šilčiausią birželį.
Riziką padidino šiais metais grįžęs El Ninjo – natūralus Ramiojo vandenyno šilimo reiškinys, siejamas su karščiais, sausromis ir smarkiomis liūtimis kai kuriose Azijos dalyse.
Šiaurės Korėja taip pat patiria nuolatinį elektros energijos trūkumą, o ekspertai teigia, kad dauguma gyventojų neturi oro kondicionierių.
Šios skurdžios šalies šiaurinius regionus 2024 m. užklupo dideli potvyniai. Pietų Korėjos žiniasklaida skelbė, kad galėjo žūti arba dingti net 1,5 tūkst. žmonių, tačiau Pchenjanas tuo metu šiuos skaičiavimus atmetė.