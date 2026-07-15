Dalį Lenkijos vėl siaubia audros: perspėja, kad tai – ne pabaiga

Po neseniai visoje šalyje vyravusio karščio, kai temperatūra pasiekė rekordines aukštumas, dabar šalį lanko kitokios stichijos. Smarkus lietus, kruša, stiprus vėjas ir dėl liūčių kylantys lokalūs potvyniai dabar sukėlė naują chaosą kai kuriose šalies dalyse: intensyvios liūtys užliejo gatves ir sutrikdė transporto eismą turistų gausiai lankomame Vroclave, po geležinkelio tiltais susikaupė vanduo ir užliejo tramvajaus bėgius.
Vroclavo miesto savivaldybės „Facebook“ pranešė, kad liūtys tęsiasi ne tik ryte, todėl jau ne kartą prašyta ir tarnybų pagalbos.
„Valstybinė priešgaisrinė brigada – apie 50 intervencijų, daugiausia dėl užtvindytų rūsių, garažų ir butų. MPWiK – 50 intervencijų, susijusių su kelių potvyniu ir lietaus nuotekų užsikimšimu. MPK Wrocław – 5 intervencijos dėl užtvindytų kelių, viadukų ir bėgių. Energetinė pagalba – 14 intervencijų. Krizių valdymo centras UM Wrocław – 5 pranešimai apie intensyvių kritulių padarinius“, – skelbė miesto savivaldybė.
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Nuvirtęs medis šiandien, trečiadienį, taip pat apgadino tramvajaus kabelius, taip dar labiau sutrikdydamas viešąjį transportą.
Kitur Žemutinėje Silezijoje nuo pastatų buvo nuplėšti stogai, o iš apgadinto sandėlio Jelenios Guroje buvo evakuoti 120 darbuotojų.
Valdžios institucijos patarė gyventojams, jei įmanoma, likti patalpose, pritvirtinti nepritvirtintus daiktus ir vengti slėptis po medžiais.
Lenkija skelbia įspėjimus apie ekstremalią situaciją
Vyriausybės saugumo centras išsiuntė įspėjimus tiesiai į mobiliuosius telefonus pietų, rytų ir vakarų Lenkijoje.
„Įspėjimas! Šiandien, liepos 15 d., perkūnija, stiprus vėjas ir intensyvus lietus. Gali būti elektros energijos tiekimo sutrikimų. Venkite atvirų erdvių“, – sakoma pranešime.
Įspėjimai apėmė dvi pietines provincijas ir keturių kitų regionų dalis rytų, vakarų ir pietvakarių Lenkijoje.
Sinoptikai įspėjo, kad centrinėje ir pietinėje Lenkijos dalyse kritulių kiekis gali siekti 70 milimetrų, o vėjo gūsiai – iki 20 m/s.
„Trečiadienį virš Lenkijos kilo daugybė stiprių perkūnijų, kurias sukėlė drėgno oro masė ir aukštuminis žemo slėgio sūkurys. Šie reiškiniai judės labai lėtai, todėl kils didelė užtvindymų ir staigių potvynių rizika, ypač miestuose. Per dieną prognozuojamos audros su perkūnija“, – skelbė orų stebėjimo puslapis „Skywarn Poland“.