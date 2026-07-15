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Dauguma per miško gaisrą Ispanijoje žuvusių žmonių buvo užsieniečiai

2026 m. liepos 15 d. 08:17
Po pražūtingo miško gaisro Andalūzijoje Ispanijos institucijos identifikavo visus žuvusiuosius.
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Per gaisrą žuvo septyni britai, trys belgai, prancūzė, JAV pilietė ir ispanas, pranešė už teismo medicinos darbų koordinavimą atsakinga institucija.
Gelbėtojai rado 12 žmonių kūnus, kurie liepsnų buvo taip smarkiai paveikti, kad aukoms identifikuoti prireikė genetinių mėginių. 13-oji auka yra 93-ejų britė, kuri sekmadienį nuo sužalojimų mirė ligoninėje.
Per miško gaisrą Andalūzijos Almerijos provincijoje išdegė tūkstančių hektarų plotas. Mirtinas gaisras ketvirtadienį popiet kilo Los Galjardose. Manoma, kad jį galėjo sukelti nukritęs elektros laidas.
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