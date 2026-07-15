Per žemės drebėjimus Venesueloje žuvusių žmonių skaičius viršijo 4,7 tūkst.

Nuo katastrofos birželio 24 d. suskaičiuoti 4 743 žuvusieji, antradienį tinkle „Telegram“ pareiškė parlamento pirmininkas Jorge Rodríguezas. 16 740 asmenų buvo sužeisti, dauguma jų jau išrašyti iš ligoninių. Apie dingusiųjų skaičių institucijos ir toliau duomenų nepateikia.
Jungtinų Tautų (JT) vertinimu, dingusiųjų skaičius gali siekti iki 50 tūkst.
7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai vos 39 sekundžių intervalu Venesuelą supurtė birželio 24 d. Buvo apgadinta 800 pastatų, 190 jų sugriuvo.
Labiausiai stichija paveikė į šiaurę nuo sostinės Karakaso esančią La Gvairos valstiją su to paties pavadinimo uostamiesčiu. Vyriausybės duomenimis, daugiau kaip 21 tūkst. žmonių čia gyvena laikinose stovyklose.