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Rusai skambina pavojaus varpais: po potvynio žemė tiesiog slysta iš po kojų (2)

2026 m. liepos 15 d. 16:30
Lrytas.lt
Po potvynio Urale žemė slysta iš po kojų – vietiniai gyventojai skambina pavojaus varpais dėl nuošliaužų, skelbia telegram kanalas „Baza“.
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Kitą stiprių liūčių ir potvynių pasekmę pastebėjo Kamyšlovo gyventojai Sverdlovsko srityje. Smegduobės ir nuošliaužos keičia kraštovaizdį šalia gyvenamųjų pastatų.
Taip pat rajone vanduo priartėjo prie gyvenamųjų namų – kaimyniniame Obukhovsky gatvės ir gyvenamieji kiemai buvo užtvindyti.
Anksčiau Baza rašė, kad Krasnogvardeysky kaime po potvynio miške atsirado krūvos žuvų. Nuotraukose matyti, kaip vandeniui nuslūgus jos tiesiog gulėjo ant žemės.
Vietiniai gyventojai, anot kanalo, rinko žuvis kaip grybus.
O Bulanašos kaime trijų asmenų šeima mirė nusileidusi į savo rūsį – po potvynių metanas pradėjo kilti iš kasyklų į ruošinių saugyklas, žmonės mirė dėl mirtino aplinkybių derinio.
potvynisUralasRusija
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