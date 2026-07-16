E. Macronas perspėjo dėl gaisrų: laukia sunki vasara

Susitikęs su ugniagesių komanda, gesinančia gaisrą garsiajame Fontenblo miške į pietus nuo Paryžiaus, E. Macronas teigė, kad ši vasara bus sunki, rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį.
Prokurorai pradėjo tyrimą dėl įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojosi elektriniu pjūklu atlikdami remonto darbus netoliese esančiame greitkelyje. Tyrėjai mano, kad kibirkštys nuo pjūklo padegė augmeniją.
Taip pat buvo suimtas savanoris ugniagesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą naudodamas žiebtuvėlį ir benziną, o kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką.
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Tuo metu Ispanijos valdžios pareigūnai pranešė, kad gaisras Aragone jau sunaikino apie 4500 hektarų miškų, krūmynų ir žemės ūkio paskirties žemės. Regioninė vyriausybė šalies šiaurės rytuose pranešė, kad gaisras netoli Oréso kaimo vis dar nekontroliuojamas.
Gyventojai buvo evakuoti iš kelių gretimų kaimų, žiniasklaida pranešė, kad nukentėjo apie 500 žmonių. Pareigūnai mano, kad liepsnoms suvaldyti prireiks kelių dienų.
Dėl miško gaisro Škotijos Aukštumų nacionaliniame parke taip pat teko evakuoti namus, stovyklavietes ir kitus objektus. Didžiosios Britanijos naujienų agentūra PA pranešė, kad gaisras kilo trečiadienio rytą ir degė visą naktį, apėmęs 3,5 km viržynų Kerngormso nacionaliniame parke. Iki ketvirtadienio popietės gaisras buvo lokalizuotas, pranešė PA.
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