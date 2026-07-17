Galingas 7,4 balo žemės drebėjimas supurtė Meksiką: paskelbtas cunamio pavojus

Po stiprių požeminių smūgių paskelbtas perspėjimas dėl galimo cunamio, o drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėse Gvatemaloje bei Salvadore, praneša naujienų agentūra „Reuters“.
JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, žemės drebėjimo epicentras buvo netoli Puerto Madero miesto Čiapaso valstijoje. Požeminiai smūgiai užfiksuoti maždaug 10 kilometrų gylyje.
Po žemės drebėjimo JAV cunamių perspėjimo sistema paskelbė įspėjimą apie galimą cunamio grėsmę šio regiono pakrantėms.
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„Reuters“ liudininkai pranešė, kad požeminiai smūgiai stipriai supurtė pastatus Gvatemalos sostinėje. Drebėjimas buvo juntamas ir kaimyniniame Salvadore.