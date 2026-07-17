Kinijoje nuošliauža pražudė 8 žmones, mažiausiai 34 dingo

Nuošliauža užgriuvo apie 9.10 val. vietos (3 val. Lietuvos) laiku Čongčingo Pengšui apskrityje, į įvykio vietą atvyko daugiau nei 800 gelbėtojų, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Apskrities vadovas Ren Xujiangas per spaudos konferenciją sakė, kad ištraukta 18 įstrigusių žmonių, aštuoni iš jų pripažinti žuvusiais.
CCTV pasidalintame vaizdo įraše matyti didžiulė akmenų ir purvo sankaupa, užvirtusi gyvenamąją ir komercijos gatvę kalno papėdėje. Transliuotojo parodytuose vaizdo įrašuose matyti žmonės, rėkiantys ir bėgantys nuo dulkių debesies.
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Vietovė, kurioje įvyko nuošliauža, yra žinoma dėl nenuspėjamo stataus reljefo, penktadienio vakarą vykusioje spaudos konferencijoje sakė vietos pareigūnas ir pridūrė, kad ant uolos šlaitų vis dar likę pavojingų akmenų.
Finansų ministerija ir Ekstremalių situacijų valdymo ministerija pranešė, kad vyriausybė skyrė 50 mln. juanių (7,36 mln. JAV dolerių) gelbėjimo operacijoms bei nukentėjusiems gyventojams paremti.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino valdžios institucijas greitai ištirti nelaimės priežastį ir „nustatyti bei pašalinti geologinių nelaimių riziką bei kitus galimus pavojus“.
Mažiau nei prieš dvi savaites nuošliauža šiaurės vakarų Gansu provincijoje palaidojo 33 žmones, 21 iš jų žuvo.
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