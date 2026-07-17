Košmaras Prancūzijoje: žmones pražudė iš dangaus krintantys ledo gabalai

Vidurio Prancūzijoje esančiame Sen Vikturnjeno kaime moterį partrenkė ir pražudė virstantis medis, o pietrytiniame Izero regione kilo gaisras, kai žaibas trenkė į metalo apdirbimo dirbtuves ir pražudė savininką.
30-yje šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas antras pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams, apie 53 tūkst. žmonių laikinai liko be elektros.
Pietrytiniame Ardešo regione net teniso kamuoliukų dydžio krušos ledokšniai apgadino šimtus automobilių, stogų ir vynuogynų.
Susiję straipsniai
Geležinkelių susisiekimas tarp Tulūzos ir Paryžiaus buvo sutrikdytas, keli naktiniai greitieji traukiniai vėlavo iki šešių valandų, kai nuvirtę medžiai užblokavo bėgius ir vienu atveju apgadino lokomotyvo elektros jungtį.
karštisPrancūzijaOrai
Rodyti daugiau žymių