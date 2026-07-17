GamtaŽemė

Košmaras Prancūzijoje: žmones pražudė iš dangaus krintantys ledo gabalai

2026 m. liepos 17 d. 16:40
Per audras penktadienio naktį Prancūzijoje žuvo du žmonės, pranešė transliuotojas „France Info“.
Daugiau nuotraukų (5)
Vidurio Prancūzijoje esančiame Sen Vikturnjeno kaime moterį partrenkė ir pražudė virstantis medis, o pietrytiniame Izero regione kilo gaisras, kai žaibas trenkė į metalo apdirbimo dirbtuves ir pražudė savininką.
30-yje šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas antras pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams, apie 53 tūkst. žmonių laikinai liko be elektros.
Pietrytiniame Ardešo regione net teniso kamuoliukų dydžio krušos ledokšniai apgadino šimtus automobilių, stogų ir vynuogynų.
Susiję straipsniai
Milijoniniai miestai dūsta duo dūmų: Kanadą alina nevaldomos liepsnos, tenka evakuoti gyventojus

Milijoniniai miestai dūsta duo dūmų: Kanadą alina nevaldomos liepsnos, tenka evakuoti gyventojus

Turistų pamiltoje šalyje vėl siautėja nevaldomos liepsnos: „Naktis buvo labai sudėtinga“

Turistų pamiltoje šalyje vėl siautėja nevaldomos liepsnos: „Naktis buvo labai sudėtinga“ (1)

Viduryje Europos – siaubinga audra: stichija pražudė žmogų, kilo potvyniai

Viduryje Europos – siaubinga audra: stichija pražudė žmogų, kilo potvyniai

Geležinkelių susisiekimas tarp Tulūzos ir Paryžiaus buvo sutrikdytas, keli naktiniai greitieji traukiniai vėlavo iki šešių valandų, kai nuvirtę medžiai užblokavo bėgius ir vienu atveju apgadino lokomotyvo elektros jungtį.
karštisPrancūzijaOrai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.