Milijoniniai miestai dūsta duo dūmų: Kanadą alina nevaldomos liepsnos, tenka evakuoti gyventojus

Netoli Kanados sienos esančiose JAV valstijose, įskaitant Minesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta; oro kokybės pablogėjimas buvo pastebimas ir Šiaurės Rytuose, įskaitant Niujorką.
Ketvirtadienį vakare oro kokybės stebėjimo tarnyba „IQAir“ pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje, o nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas.
Daugiausiai gyventojų turintį JAV miestą gaubė dūmai, o valstijos valdžios institucijos įspėjo, kad juose esančios smulkios kietosios dalelės kelia pavojų visų Niujorko didmiesčio zonos ir Long Ailando gyventojų sveikatai.
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Dar blogesnė oro kokybė buvo centrinėse ir vakarinėse valstijos srityse.
Valdžios institucijos ragino niujorkiečius kuo mažiau laiko praleisti lauke, o meras Zohranas Mamdani įspėjo apie „rimtą grėsmę“, kurią kelia didelis karštis ir nesaugus oras.
Bibliotekos ir geležinkelio stotys nemokamai dalijo apsaugines kaukes, visame mieste buvo atidaryti šimtai vėsinimo centrų tiems, kurie neturi oro kondicionieriaus.
„Tai gali tapti didžiausiu su dūmais susijusiu incidentu Niujorke nuo 2023 metų, todėl situacija bus atidžiai stebima, siekiant laiku pastebėti bet kokį pablogėjimą“, – teigė miesto Avarinių situacijų valdymo departamentas.
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Tais metais miesto dangus nusidažė bauginančia oranžine spalva, o oro kokybės rodiklis pasiekė pavojingą lygį – 465 punktus.
Spaudžia krūtinę
JAV Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, ketvirtadienį Vidurio Vakarų regione dabartiniai indekso rodikliai smarkiai viršijo šį skaičių.
Čikagoje, taip pat Ohajo valstijos Toledo mieste ir kai kuriose Minesotos valstijos vietovėse, esančiose palyginti netoli gaisrų vietų, popietę oro kokybės indeksas gerokai viršijo 700 punktų ribą. Didžiojoje likusioje Šiaurės Vidurio Vakarų dalyje jis taip pat pasiekė blogiausią kategoriją – oras joje tapo „pavojingas“.
Viso regiono savivaldybėms atšaukus lauke vykstančius renginius, Čikagoje buvo atidėtos ir didžiosios futbolo lygos rungtynės.
38-metė Erin Lucey savo šeimos ekologiškų daržovių ūkyje pietų-centrinėje Viskonsino dalyje visą rytą rinko cukinijas, pupeles bei agurkus. Ji bei jai tvankiame karštyje talkinantys darbininkai dėvėjo kaukes, turėjusias padėti jiems apsisaugoti nuo šią vietovę apgaubusios dūmų miglos.
„Mums spaudžia krūtinę“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji, pridurdama, kad dėl dūmų bei neseniai tvyrojusių didelių karščių ir išdžiūvusių laukų atmosfera tapo „klaiki“.
„Visi mąstome apie trapią pusiausvyrą, susijusią su maisto auginimu ateityje, ir pastebime, kad negalime įsivaizduoti, kaip čia viskas atrodys po 100 metų“, – sakė ji.
„Jei žmonės, kaip ir mes, dirbtų lauke ir matytų, kaip viskas atrodo, jei jie neturėtų oro kondicionavimo teikiamo patogumo, mes daug greičiau imtumėmės pokyčių, siekdami išspręsti klimato krizę“, – pridūrė ūkininkė.
Mičigano aplinkos, Didžiųjų ežerų ir energetikos departamentas pranešė, kad prognozuojama, jog pavojingos sąlygos tęsis iki penktadienio, o „geriausias mūsų dūmų modelis suteikia galimybę sudaryti tik ateinančių 48 valandų prognozes“.
„Šis modelis šiuo metu rodo, kad padėtis šeštadienį turėtų pagerėti, tačiau tikėtina, kad dūmai dar kurį laiką išliks ir vėl plis“, – teigė agentūra.
Kanadoje vyksta evakuacijos
Dėl pavojingos oro kokybės kenčia ir Torontas, o naujausi Kanados duomenys parodė, kad šiaurės vakarų Ontarijo provincijoje siautėjo daugiau nei 130 gaisrų, iš kurių mažiausiai 60 buvo nebekontroliuojami.
Ten veikiančios valdžios institucijos oficialiai paprašė federalinės vyriausybės papildomos pagalbos, visų pirma prašydamos oro paramos, kad būtų galima evakuoti atokias bendruomenes.
Ontarijo provincijos policija pranešė, kad iki šiol evakuotos 15 gyvenviečių jas supantys rajonai.
„Daugiau nei 150 gaisrininkų brigadų ir beveik 50 gaisro gesinimo orlaivių visą parą dirba, siekdami apsaugoti bendruomenes nuo gaisrų šiaurės Ontarijo regione“, – platformoje „X“ rašė Ontarijo premjeras Dougas Fordas „X“ tinkle.
Šiais metais Kanados miškų gaisrai jau nuniokojo mažiausiai 1,9 milijono hektarų plotą – tai beveik Slovėnijos dydžio teritorija.
Padaryta žala vis dar yra gerokai mažesnė nei 2023 m., kai Kanadoje buvo užfiksuotas blogiausias miškų gaisrų sezonas per visą istoriją, o jo metu šalyje išdegė beveik 18 milijonų hektarų plotas.
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