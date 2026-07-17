„Naktis buvo labai sudėtinga, labai sunki. Šiuo metu manome, kad išdegęs plotas viršija 12 tūkst. hektarų“, – žiniasklaidai sakė už saugumo klausimus atsakingas Aragono regiono vyriausybės narys Roberto Bermúdez de Castro.
Ispanija vis dar bando atsigauti po praėjusią savaitę pietiniame Andalūzijos regione kilusio dar vieno gaisro, kurio metu žuvo 13 žmonių – tarp jų septyni britai ir vienas amerikietis – ir buvo sunaikinta 7 tūkst. hektarų žemės. Tai buvo pragaištingiausia tokio pobūdžio nelaimė pastarųjų laikų šalies istorijoje.
Su plintančiu gaisru netoli Saragosos miesto retai apgyvendintoje Aragono regiono dalyje, iš kurios buvo evakuoti penki nedideli kaimai, kovojo daugiau nei 450 ugniagesių, jiems talkino kariškiai.
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