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Viduryje Europos – siaubinga audra: stichija pražudė žmogų, kilo potvyniai

2026 m. liepos 17 d. 14:16
Smarki audra Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemėje pražudė žmogų, taip pat yra sužeistųjų.
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Pranešama, kad Karlsrūhėje virstantis medis užmušė vyrą.
Visame mieste dirbo šimtai ugniagesių ir techninės pagalbos darbuotojų. Sulaukta daugiau kaip 250 iškvietimų.
Policijos duomenimis, ketvirtadienį nuo 19.00 iki 23.00 val. kilo potvyniai, nukentėjo šviesoforai ir automobiliai.

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Be to, krintančios medžių šakos nesunkiai sužalojo kelis dviratininkus ir vaiką.
Gelbėtojų pajėgos daug darbo turėjo ir kitur. Pforcheime policija sulaukė 30 pagalbos skambučių dėl audros, Ludvigsburge – 70, be kita ko, dėl nukritusių stogo čerpių ir užlietų rūsių.
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VokietijaAudrapotvyniai

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