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Košmariškas vaizdas Šveicarijoje: žaibo smūgis pražudė 97 juodanoses avis

2026 m. liepos 18 d. 18:57
Žaibo smūgis Alpėse Šveicarijos Valė regione pražudė 97 juodanoses avis, apie 80 gyvūnų išgyveno, šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Keystone-SDA“.
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Gyvūnai stovėjo arti vienas kito aptvertoje teritorijoje, nes dabar tai tapo būtina siekiant apsaugoti bandą, naujienų agentūrai „Keystone-SDA“ sakė avių augintojas. Avių augintojai dažnai skundžiasi didėjančia vilkų populiacija, keliančia grėsmę jų bandoms ir verčiančią juos imtis anksčiau nebūtinų apsaugos priemonių.
Apie pražūtingą žaibo smūgį pirmiausia pranešė internetinė naujienų svetainė „Pomona“. Ūkininkas teigė, kad gaišenos nuo kalno buvo išgabentos sraigtasparniu.
Incidentas įvyko naktį Alpių pievoje prie 2503 metrų aukščio Eggerhorno kalno Bino slėnyje, į pietus nuo Ronos. Po užsitęsusios karščio bangos didelę Šveicarijos dalį užklupo smarkios perkūnijos.
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SRF „Meteo“ orų tarnyba iki ketvirtadienio vakaro per kelias valandas jau buvo užregistravusi 26 tūkst. žaibo smūgių.
Juodanosės avys yra šveicariška veislė, būdinga Valė kantonui. Jos atpažįstamos iš spiralinių ragų, pūkuotos baltos vilnos ir juodų žymių aplink akis, snukį, nosį bei kitur. Šios avys vertinamos dėl vilnos ir mėsos bei vaidina svarbų vaidmenį tvarkant kraštovaizdį, nes besiganydamos trumpina stačių kalnų pievų žolę.
AvisŠveicarijaAlpės
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