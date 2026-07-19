Ispanija ruošiasi naujai pragariško karščio bangai: miškuose jau siautėja ugnis

Karščio bangą sukurs nuolatinė aukšto slėgio sritis, kuri kelias dienas laikys virš Ispanijos karštą, sausą orą iš Šiaurės Afrikos, todėl temperatūra pasieks itin aukštą lygį, sakoma AEMET pranešime.
Iki ketvirtadienio karštis sustiprės ir, anot sinoptikų, veikiausiai pasieks kulminaciją, kai kuriose atskirose vietovėse temperatūra gali viršyti 45 laipsnius karščio pagal Celsijų.
„Pavojaus lygis bus didelis dienos valandomis, ypač vykdant veiklą lauke ir pažeidžiamiems žmonėms“, – perspėjo meteorologijos agentūra.
Tokios situacijos Budapešte nebuvo ilgus metus: stringa turizmas, atšaukiamos pažintinės kelionės
Šią vasarą Ispanija jau patyrė dvi karščio bangas – vieną birželio pabaigoje, kai visoje Europoje buvo sumušti temperatūros rekordai, ir kitą liepos pradžioje.
Žemyninėje Ispanijoje užregistruota karščiausia pirmoji vasaros pusė nuo 1961 m., kai tokie duomenys pradėti rinkti, antradienį pranešė AEMET. Vidutinė temperatūra nuo birželio 1 d. iki liepos 15 d. pasiekė 24,5 laipsnio ir buvo 3,3 laipsnio didesnė nei vidurkis tais pačiais laikotarpiais 1991–2020 m., siekęs 21,2 laipsnio.
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Mokslininkai teigia, kad karščio bangos ilgėja, intensyvėja ir dažnėja dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos. Dėl jos išdžiūsta augmenija ir kyla miškų gaisrų rizika.
Anksčiau šį mėnesį pietrytinėje Almerijos provincijoje kilęs smarkus gaisras pražudė 13 žmonių ir buvo daugiausiai aukų pareikalavęs miškų gaisras Ispanijoje pastaraisiais metais.
Kilo gaisrai
Į šiaurės rytus nuo Ispanijos sostinės Madrido siaučiantis miško gaisras, išdeginęs 13 tūkst. hektarų teritorijos, dar nelokalizuotas, sekmadienį paskelbė Ispanijos valdžios institucijos.
Ispanijos transliuotojas RTVE pranešė, kad ugnis per naktį išplito dar 14 km, o daugiau nei 500 ugniagesių ir gelbėtojų stengiasi sukurti priešgaisrinį barjerą, kad ketvirtadienį kilęs gaisras nebeplistų.
Regiono aplinkos apsaugos ministrė Mercedes Gomez sakė, kad įrengus priešgaisrinį barjerą (kai perkasama žemės juosta, arba išdeginama žolė ir krūmokšniai tam, kad ugnis nebeplistų – ELTA) gaisrui neleista priartėti prie netoliese esančių gyvenamųjų vietovių.
Ugniagesiams pagalbą teikia Ispanijos karinių ekstremalių situacijų pajėgos (UME). Gaisrą taip pat gesina 25 gaisrininkų orlaiviai.
M. Gomez pridėjo, kad saugumo sumetimais buvo evakuotos 20 savivaldybių, kuriose gyvena apie 800 gyventojų.
Didelėje Ispanijos dalyje dėl sausros ir mažos drėgmės kyla gaisrų pavojus.
Nuo šių metų pradžios Ispanijoje išdegė 80 tūkst. hektarų miškų, beveik dvigubai daugiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbiama Europos miškų gaisrų informacinėje sistemoje (EFFIS).
Tačiau 2025 m. didžiausi miškų gaisrai kilo tik nuo rugpjūčio mėnesio. Tais metais išdegusių miškų plotas šoktelėjo nuo 47 tūkst. hektarų liepos pabaigoje iki 380 tūkst. hektarų rugpjūčio pradžioje.