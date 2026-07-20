Ispanijoje ir Graikijoje – karščio bangos

Karštis vėl ypač apims miestus, įsikūrusius palei Gvadalkivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnį Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje – čia termometrai gali pasiekti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono Pietų Ispanijoje dėl „ekstremalaus“ pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis.
Palmos mieste atostogautojų pamėgtoje Maljorkoje antradienį oras gali įkaisti iki 39 laipsnių, o centrinėje salos dalyje penktadienį – net iki 40. Čia ir kituose žemyninės dalies regionuose paskelbtas oranžinis perspėjimo lygis.
Įsivyravus karščiams, „Aemet“ įspėjo ir dėl tolesnio miškų gaisrų pavojaus. Klimato kaita didina tokių gaisrų tikimybę, nes per ilgus karščio periodus, kai neiškrenta krituliai, augmenija visiškai išdžiūsta.
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Atostogautojai prakaituoja ir kitoje pamėgtoje atostogų šalyje: Graikijoje fiksuojamas pirmasis didelis šios vasaros karštis. Po iki šiol palyginti švelnios sezono eigos temperatūros nuo savaitės pradžios didelėje šalies dalyje kils iki 40–41 laipsnio. Vietomis šalies centrinėje dalyje prognozuojama net iki 42 ar 43 laipsnių kaitra.
Tik nuo ketvirtadienio karštis šiaurėje pradės palaipsniui slūgti, tačiau šalies pietuose išsilaikys kiek ilgiau, pranešė meteorologijos tarnyba EMY.
Remiantis prognozėmis, ypač karščio paveikta Graikijos žemyninė dalis. Daugumoje salų vyraus malonesnė – 35–37 laipsnių – temperatūra. Medikai pataria gerti pakankamai vandens ir karščiausiomis dienos valandomis vengti fizinės veiklos. Rekomenduojama laiką leisti pavėsyje ar patalpose, kur orą vėsina kondicionieriai, dėvėti laisvus, šviesius medvilninius drabužius. Taip pat rekomenduojama atsisakyti alkoholio, saldintų gėrimų ir riebių patiekalų.
Virtinė Graikijos didmiesčių atsargumo sumetimais nuo 9.00 iki 21.00 val. atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas. Čia visų pirma laiką gali leisti žmonės, kurie namuose neturi oro kondicionierių.