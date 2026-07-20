Situacija turistų mylimoje šalyje sparčiai blogėja: ugnis plinta milžinišku greičiu

Jau išdegė 26 tūkst. hektarų plotas, parnešė autonominio Kastilija-La Mančos regiono vyriausybės vadovas Emiliano García-Page‘as. Tai yra dvigubai daugiau nei dar sekmadienį ir atitinka apie 36 tūkst. futbolo aikščių.
Politikas kalbėjo apie didžiausią miško gaisrą už maždaug 60 km į šiaurės rytus nuo Madrido esančio regiono istorijoje. Vėjo kryptis iš pietvakarių milžiniškų dūmų debesų kol kas negina sostinės kryptimi, kur sekmadienio vakarą šimtai tūkstančių žmonių šventė Ispanijos rinktinės pergalę pasaulio futbolo čempionate.
Regione, kur liepsnoja miškas, iš 30 vietovių evakuota apie 1,2 tūkst. žmonių, sakė E. García-Page‘as.
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Kadangi praėjusią žiemą ir pavasarį Ispanijoje buvo daug lietaus, tai labai paskatino žolės, krūmų ir pomiškio augimą. Ši degi biomasė, dabar išdžiūvusi dėl vasaros karščių, miškuose veikia tarsi parakas. Nuo antradienio šalyje laukiama naujos karščio bangos – temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių. Tai gali dar labiau pabloginti situaciją.
Visų pirma stiprus apie 50 km/h vėjas iki šiol nesustabdomai kursto liepsnas. Ugnies siena plinta greičiu, kuris vietomis siekia 4 km/h, pranešė valstybinė TV stotis RTVE.
Su ugnimi kovoja šimtai ugniagesių, taip pat 45 gesinimo lėktuvai ir sraigtasparniai. Institucijų duomenimis, Iki šiol pavyko pasiekti, kas liepsnos nepersimestų į vietoves.