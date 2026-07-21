Medžius vėjas vartė ir pirmadienį: ugniagesių pagalbos prireikė beveik 20 kartų

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), daugiausiai pranešimų apie nuvirtusių medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje – 5.
Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2, Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse – po 1.
Anot PAGD, pirmadienį 8.50 val. gautas pranešimas, kad Jonavos rajone, Ruklos kaime, Laumės gatvėje, ant gatvės važiuojamosios kelio dalies guli medis. Panaudojus pjūklą, medis supjaustytas ir nuo važiuojamosios kelio dalies pašalintas.
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Panašiu metu, 8.56 val., pirmadienį pranešta, jog Jonavos rajone, Kulvos seniūnijoje, Vanagiškių kaime, ant kelio nuvirtęs medis. Medis, pasitelkus pjūklą, supjaustytas ir nuo važiuojamosios kelio dalies pašalintas.
9.25 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Atramos gatvėje, virš važiuojamosios kelio dalies pavojingai pasviręs medis. Ugniagesiai pašalino pasvirusią medžio šaką.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį Lietuvoje fiksuotas sustiprėjęs vėjas, jo greitis siekė 8–13 m/s, vakariniuose šalies regionuose gūsiai siekė 15–20 m/s, pajūryje – iki 23 m/s.
Anot sinoptikų, stipresnis vėjas numatomas ir antradienį. Vėjo greitis sieks 7–12 m/s, pajūryje gūsiai įsibėgės iki 15–20 m/s.
Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16–21 laipsnį šilumos.