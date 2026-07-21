Šalia Madrido tebesiautėja liepsnos: virš 1 tūkst. žmonių jau teko palikti namus

Apie 1,2 tūkst. žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkst. hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės.
Kastilija-La Mančos regiono prezidentas Emiliano Garcia-Page‘as sakė, kad ugniagesiai „praktiškai sustabdė“ ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos.
Gaisras ketvirtadienį kilo izoliuotame miške ir nuo to laiko greitai išplito gretimose kalvose. Valdžios institucijos teigia, kad jį sunku suvaldyti, nes teritorijoje yra mažai žmonių, daug apleistų krūmynų ir vyrauja stipri sausra.
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Ugniagesiai pranešė, kad Kastilija-La Mančoje buvo evakuoti 34 izoliuoti kaimeliai. Be 1,2 tūkst. žmonių, kuriems buvo liepta palikti savo namus, dar 14-os rajonų gyventojams buvo nurodyta likti namuose, atokiau nuo liepsnų.
Ispanijoje vėl kyla temperatūra, liepos 9 d. čia kilo miško gaisras, kuris pražudė 13 žmonių.
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