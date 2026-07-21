GamtaŽemė

Šalia Madrido tebesiautėja liepsnos: virš 1 tūkst. žmonių jau teko palikti namus

2026 m. liepos 21 d. 17:32
Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių, su kuriuo joms teko susidurti.
Daugiau nuotraukų (4)
Apie 1,2 tūkst. žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkst. hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės.
Kastilija-La Mančos regiono prezidentas Emiliano Garcia-Page‘as sakė, kad ugniagesiai „praktiškai sustabdė“ ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos.
Gaisras ketvirtadienį kilo izoliuotame miške ir nuo to laiko greitai išplito gretimose kalvose. Valdžios institucijos teigia, kad jį sunku suvaldyti, nes teritorijoje yra mažai žmonių, daug apleistų krūmynų ir vyrauja stipri sausra.
Susiję straipsniai
Medžius vėjas vartė ir pirmadienį: ugniagesių pagalbos prireikė beveik 20 kartų

Medžius vėjas vartė ir pirmadienį: ugniagesių pagalbos prireikė beveik 20 kartų

Ispanijoje ir Graikijoje – karščio bangos

Ispanijoje ir Graikijoje – karščio bangos

Sunku patikėti, kaip po liūčių atrodo kaimyninė Latvija: kelio beveik neliko

Sunku patikėti, kaip po liūčių atrodo kaimyninė Latvija: kelio beveik neliko

Ugniagesiai pranešė, kad Kastilija-La Mančoje buvo evakuoti 34 izoliuoti kaimeliai. Be 1,2 tūkst. žmonių, kuriems buvo liepta palikti savo namus, dar 14-os rajonų gyventojams buvo nurodyta likti namuose, atokiau nuo liepsnų.
Ispanijoje vėl kyla temperatūra, liepos 9 d. čia kilo miško gaisras, kuris pražudė 13 žmonių.
Ispanijagaisraiklimato kaita
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.