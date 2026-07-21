Sunku patikėti, kaip po liūčių atrodo kaimyninė Latvija: kelio beveik neliko

Talsų ir Ventspilio rajonuose pirmadienį kritulių kiekis siekė 50–70 mm, o tai yra viso mėnesio norma.
Netoli Dursupės kaimo buvo užtvindytas vietinis kelias Liepkalniai-Stumbri, o nukentėjo ir daug didesnis regioninis kelias Sloka-Talsai – jis taip pat buvo užtvindytas, eismas juo draudžiamas.
Visgi vėliau gyventojų paviešinti vaizdia parodė, kad regioniniam keliui Sloka-Talsai netoli Dursupės reikės didelio remonto. Talsų krašto tarybos pirmininkas Ansis Bērziņš naujienų agentūrai LETA teigė, kad savivaldybė šiuo metu vertina liūčių padarytų nuostolių mastą.
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A. Bērziņš pripažino, kad dėl liūčių labiausiai nukentėjo keliai, kurie buvo nuplauti ir kuriems reikės rimto remonto. Be to, Pastendėje ir kitur užtvindytas tiek gyventojų, tiek savivaldybės turtas.
Vėliau žurnalistas Toms Bricis pasidalino ir kitu gyventojų užfiksuotu vaizdo įrašu, kuriame matyti, kad vienas kelias apskritai nepravažiuojamas, jame atsivėrusi skylė.
Miesto tarybos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad visus nuplautus kelius galima apvažiuoti, todėl vairuotojai turėtų iš anksto pasižiūrėti žemėlapį ir pasirinkti kitus kelio ruožus, kuriais galėtų važiuoti.
Viešasis transportas antradienio rytą važiuoja, tačiau kai kurios stotelės dėl potvynio neaptarnaujamos. Nė viena gyvenamoji vietovė nėra atskirta nuo išorinio pasaulio dėl potvynio padarytos žalos, o visi gyventojai gali išvažiuoti iš savo namų kitu maršrutu.
Naktį Balgalės seniūnijos tarnybos buvo pasirengusios evakuoti gyventojus laivu, tačiau situacija stabilizavosi ir evakuacija nebuvo būtina.
Iš liudininkų įrašų socialiniuose tinkluose taip pat matyti, kad, kaip įprasta, kanalizacija Rygoje taip pat sunkiai susitvarkė su kliuvusiais krūviais.