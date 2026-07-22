Pietų Prancūzijoje kilęs miško gaisras suvaldytas, pranešė ugniagesiai

„Šiuo metu gaisras yra apribotas perimetru, o tai reiškia, kad jis beveik nebeplinta“, – žurnalistams sakė regiono ugniagesių viršininkas Ericas Grohinas, kalbėdamas apie gaisrą, kuris įsiplieskė diena anksčiau Varo regione.
„Vis dėlto dar tebėra daug karštųjų taškų, daugelyje vietų liepsnoja ugnis, todėl šį rytą esame labai budrūs“, – pridūrė jis.
Gaisras įsiplieskė antradienį Varo regione ir plito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir sunaikindamas 2 550 hektarų plotą – teritoriją, kuri yra maždaug dvigubai didesnė už Londono Hitrou oro uostą.
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Beveik 1 000 ugniagesių ir specializuoti vandens lėktuvai kovojo su gaisru regione, esančiame palei Prancūzijos Viduržemio jūros pakrantę tarp Marselio ir Nicos miestų.
Pasak Prancūzijos meteorologijos tarnybos „Meteo-France“, labai sausos sąlygos šioje vietovėje lėmė ypatingą miškų gaisrų pavojų.
Dėl pasikartojančių karščio bangų ir sausros 2026 m. miškų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprasta, o pastarosiomis savaitėmis ugniagesiai kovoja su gaisrais, beveik kasdien kylančiais visoje Prancūzijoje.