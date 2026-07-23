Iš namų turėjo bėgti tūkstančiai europiečių: nevaldomos liepsnos jau pareikalavo ir gyvybių

Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriose vietovėse viršija 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas žuvo trys ugniagesiai.
Sicilijoje apie 6000 ugniagesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų, jau kelias dienas liepsnojančių visoje Viduržemio jūros saloje.
Pasak Italijos vidaus reikalų ministro Matteo Piantedosi, vienas ugniagesys mirė susirgęs gesindamas liepsnas.
Pietų Prancūzijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuoti dešimtys šeimų: sudegė 10 namų
Italijos civilinės saugos agentūros atstovas sakė, kad padėtis Sicilijoje yra rimta ir kad gaisrus kursto labai aukšta temperatūra ir išsausėjęs dirvožemis.
Gretimame Kalabrijos regione taip pat užregistruota daugiau nei 160 gaisrų, vietos civilinės saugos vadovas kaltino piktavalius tyčiniais padegimais. Jis sakė, kad įtariami padegėjai prie benamių kačių uodegų pririšo degiu skysčiu suvilgytus skudurus, kad išplatintų liepsnas.
Didžiulis juodas debesis
Prancūzijoje ketvirtadienį iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkst. turistų. Gaisras siautėjo pajūrio pušyne.
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Pareigūnų teigimu, nuo trečiadienio gaisrai Le Porže nuniokojo 2 tūkst. hektarų plotą, maždaug tris kartus didesnį už Gibraltarą.
Antradienį du ugniagesiai žuvo gesinant gaisrą netoli Bordo oro uosto.
Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas trečiadienį susitiko su ugniagesių šeimomis, o profesinės sąjungos perspėjo, kad darbuotojams gresia išsekimas ir trūksta išteklių.
Vienas ugniagesys apibūdino gaisrą itin tankiame pušyne kaip reto intensyvumo.
Bordo gyventojai, su šeimomis atvykę į Le Poržo pajūrį, sakė po pietų matę danguje pasklidusį didžiulį juodų dūmų debesį.
Le Poržo meras Martialis Zaninetti teigė, kad gaisrą galėjo sukelti miško takų valymo mašina, bet tai dar nėra oficialiai patvirtinta.
Liepsnos priartėjo prie namų
Ketvirtadienį Ispanijoje ugniagesių padaryta pažanga gesinant didelį gaisrą į pietus nuo Madrido leido grįžti kai kurių bendruomenių gyventojams namo.
Gaisras pratrūko trečiadienį netoli Toledo, maždaug už 75 kilometrų nuo Ispanijos sostinės. Liepsnoms priartėjus prie namų, valdžios institucijos evakavo žmones iš kelių rajonų.
Kai kurios vietos savivaldybės vis dar ragina gyventojus nesiartinti prie savo namų, nes gaisras, nepaisant per naktį padarytos pažangos, nebuvo stabilizuotas, keli keliai rajone toliau uždaryti.
Šimtai ugniagesių vis dar kovoja su daug didesniu gaisru Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 kilometrų į šiaurę nuo Madrido. Ten nuo praėjusio ketvirtadienio ugnis išdegino maždaug 32 tūkst. hektarų plotą.
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