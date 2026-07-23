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Populiarioje Prancūzijos vietoje – tūkstančių turistų evakuacija

2026 m. liepos 23 d. 09:07
Miško gaisrui plintant, tūkstančiai turistų atsargumo sumetimais buvo evakuoti Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje netoli Bordo, trečiadienio vakarą pranešė vietos valdžia.
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Trečiadienio rytą viename kaime kilęs gaisras apėmė 800 hektarų plotą, pranešė Bordo prefektūra. Liepsnas ypač nepalankiomis oro sąlygomis gesino maždaug 500 ugniagesių, keturi lėktuvai ir 150 mašinų. Apie nukentėjusiuosius nepranešta.
Žirondos departamento prefektūra po pietų įsakė atlikti didelio masto evakuaciją.
Maždaug 700 gyventojų buvo nurodyta palikti du Le Poržo rajonus, taip pat evakuota stovyklavietė, kurioje buvo apsistoję maždaug 3500 poilsiautojų. Visi buvo nukreipti į netoliese esantį Lakano kurortą.
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