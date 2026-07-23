Populiarioje Prancūzijos vietoje – tūkstančių turistų evakuacija

Trečiadienio rytą viename kaime kilęs gaisras apėmė 800 hektarų plotą, pranešė Bordo prefektūra. Liepsnas ypač nepalankiomis oro sąlygomis gesino maždaug 500 ugniagesių, keturi lėktuvai ir 150 mašinų. Apie nukentėjusiuosius nepranešta.
Žirondos departamento prefektūra po pietų įsakė atlikti didelio masto evakuaciją.
Maždaug 700 gyventojų buvo nurodyta palikti du Le Poržo rajonus, taip pat evakuota stovyklavietė, kurioje buvo apsistoję maždaug 3500 poilsiautojų. Visi buvo nukreipti į netoliese esantį Lakano kurortą.
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Taip pat buvo evakuotas Le Poržo paplūdimys, kuriame buvo apie 600 transporto priemonių.
Žirondoje vis dar galioja aukščiausiojo raudono lygio gaisrų pavojus, valdžia ragina gyventojus laikytis oficialių nurodymų ir būti itin atsargiems.
Antradienį žuvo du ugniagesiai, kovoję su kitu gaisru prie Bordo oro uosto, kai liepsnos apsupo jų transporto priemonę.