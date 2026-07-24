Milijoną eurų kainavusius darbus niokojo vanduo: Lenkijoje nesibaigiančios liūtys ištvindė rezervuarus

Pasak Valstybinės priešgaisrinės tarnybos rajono būstinės, vanduo išsiliejo iš dviejų talpų – vieno karinio dalinio teritorijoje, kito mieste. Incidentas įvyko dėl stiprių liūčių, kurios pastarosiomis dienomis smogė regionui.
„Vanduo iš miesto tekėjo į specialius griovius, o jie vedė į rezervuarus. Susidarė situacija, kai į šiuos rezervuarus pateko daugiau vandens nei ištekėjo, todėl du rezervuarai persipildė“, – apibendrino Branevo meras Tomasz Sielicki.
Didžiausia žala užfiksuota rezervuaro apylinkėse ties Długa gatve. Pasak ugniagesių, be pakrantės apsaugos, reikėjo stabilizuoti ir vandens pažeistą paviršių. Kelias, šaligatviai, dviračių takas ir neseniai išvystyta rezervuaro aplinka buvo apgadinti.
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Branevo meras sakė, kad miesto rezervuaro statybos darbai buvo baigti vos prieš kelis mėnesius, kainavę penkis milijonus zlotų (1,16 mln. eurų).
„Mums dar sunku įvertinti nuostolius. Gatvė yra tinkama naudoti, šaligatvis ir dviračių takas sunaikinti. Tas pats galioja ir rezervuaro plėtrai. Skauda širdį, kai į tai žiūri“, – prisipažino meras.
Pasak Varmijos-Mozūrų ugniagesių atstovo jaunesniojo brigados generolo Łukaszo Wróblewskio, po to, kai vamzdžiai buvo išvalyti, vanduo pradėjo nutekėti ir situacija pagerėjo. Pasak ugniagesių, incidentą sukėlė užsikimšę vamzdžiai.