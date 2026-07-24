Turistų pamiltoje vietoje – nekontroliuojami gaisrai: iš regiono evakuojama tūkstančiai žmonių, skelbiama nepaprastoji padėtis

Vidaus reikalų ministerijos paskelbta priemonė skirta pagreitinti išteklių mobilizavimą kovai su gaisrais, dėl kurių Madrido regione teko evakuoti 10 tūkst. žmonių, o atsakomybė už krizės valdymą perduodama kariniam nepaprastųjų situacijų padaliniui.
Ketvirtadienio rytą Ispanijos valdžios institucijos išsiuntė evakuacijos pranešimus 3 500 žmonių Aldea de Fresno miestelyje, esančiame maždaug 60 km nuo Madrido.
Pasak Ispanijos žiniasklaidos, ketvirtadienį Aviloje kilęs gaisras plinta nekontroliuojamai, o Burgohondo, El Tiemblo ir Navaluengos savivaldybių gyventojams buvo nurodyta likti namie.
Pietų Prancūzijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuoti dešimtys šeimų: sudegė 10 namų
Be to, kaip pranešė laikraštis „El País“, dėl sparčiai artėjančių liepsnų buvo evakuota 1 500 žmonių iš kaimo turizmo komplekso ir gyvenamųjų namų kvartalo El Tiemble.
Didžiausias gaisras siaučia kitoje Madrido pusėje, Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo sostinės, ir nuo praėjusio ketvirtadienio jau nuniokojo 32 tūkst. ha plotą.
„Vyriausybė pasitelkė visas turimas priemones, kad sustabdytų siaubingus gaisrus, kurie šiuo metu niokoja daug regionų – Avilą, Leoną, Toledą, Madridą ir kitas Ispanijos vietoves“, – anksčiau platformoje „X“ rašė ministras pirmininkas Pedro Sanchezas, ragindamas visuomenę elgtis „labai atsargiai“ ir laikytis pareigūnų nurodymų.
Europos miškų gaisrų informacinės sistemos (EFFIS) duomenimis, šiais metais Ispanijoje jau išdegė beveik 125 tūkst. ha, palyginti su 393 tūkst. ha per visus praėjusius metus.
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Siautėja ir kitose šalyse
Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriose vietovėse viršija 40 laipsnių pagal Celsijų, ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnojo ir Italijoje bei Prancūzijoje.
Sicilijoje apie 6000 ugniagesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų, jau kelias dienas liepsnojančių visoje Viduržemio jūros saloje.
Pasak Italijos vidaus reikalų ministro Matteo Piantedosi, vienas ugniagesys mirė susirgęs gesindamas liepsnas.
Italijos civilinės saugos agentūros atstovas sakė, kad padėtis Sicilijoje yra rimta ir kad gaisrus kursto labai aukšta temperatūra ir išsausėjęs dirvožemis.
Gretimame Kalabrijos regione taip pat užregistruota daugiau nei 160 gaisrų, vietos civilinės saugos vadovas kaltino piktavalius tyčiniais padegimais. Jis sakė, kad įtariami padegėjai prie benamių kačių uodegų pririšo degiu skysčiu suvilgytus skudurus, kad išplatintų liepsnas.
Didžiulis juodas debesis
Prancūzijoje ketvirtadienį iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkst. turistų. Gaisras siautėjo pajūrio pušyne.
Pareigūnų teigimu, nuo trečiadienio gaisrai Le Porže nuniokojo 2 tūkst. hektarų plotą, maždaug tris kartus didesnį už Gibraltarą.
Antradienį du ugniagesiai žuvo gesinant gaisrą netoli Bordo oro uosto.
Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas trečiadienį susitiko su ugniagesių šeimomis, o profesinės sąjungos perspėjo, kad darbuotojams gresia išsekimas ir trūksta išteklių.
Vienas ugniagesys apibūdino gaisrą itin tankiame pušyne kaip reto intensyvumo.
Bordo gyventojai, su šeimomis atvykę į Le Poržo pajūrį, sakė po pietų matę danguje pasklidusį didžiulį juodų dūmų debesį.
Le Poržo meras Martialis Zaninetti teigė, kad gaisrą galėjo sukelti miško takų valymo mašina, bet tai dar nėra oficialiai patvirtinta.
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