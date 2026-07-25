Ispanijos regione – didžiausią kada nors fiksuotą gaisras

Perdžiūvusiose kaimo vietovėse dėl gaisrų 63 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus arba likti viduje, pranešė vidaus reikalų ministerija, o pareigūnai prabilo apie didžiausią regione kada nors fiksuotą gaisrą.
Į vakarus nuo sostinės į dangų kilo tiršti pilki dūmai, o degėsių kvapas pasiekė gatves Madrido centre.
Temperatūrai krentant, „dabar egzistuoja reali galimybė suvaldyti šį gaisrą su tam tikra sėkmės garantija“, – penktadienio vakarą žurnalistams sakė centrinės vyriausybės atstovas Madride Francisco Martinas.
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Penktadienį „temperatūra nukrito, vėjas aprimo, o santykinė drėgmė padidėjo“, – pažymėjo jis.
Tačiau jis perspėjo, kad šeštadienis bus sunkus, nes „numatoma, kad ryte sustiprės vėjas, o gūsiai bus gana nepastovūs“.
Madrido regioninės vyriausybės ekstremalių situacijų valdymo vadovas Carlosas Novillo anksčiau penktadienį žurnalistams teigė, kad gaisras pasiekė „aukščiausią tašką (…) ugniagesiai šiuo metu negali jo suvaldyti“.
Penktadienį susijungė du atskiri miško gaisrai, jie tapo vienu didžiuliu gaisru, kuris buvo arti susijungimo su dar vienu gaisru kaimyniniame Kastilijos ir Leono regione.
Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas šeštadienio rytą turėtų dalyvauti ekstremalių situacijų planavimo posėdyje Senisjentos kaime, esančiame gaisrų zonos centre, ir po to bendrauti su žiniasklaida.