Kinijoje paskelbtas raudonas perspėjimas – artėja taifūnas, evakuota 340 tūkst. žmonių

Taifūnas sekmadienio rytą turėtų pasiekti pakrantę tarp Šendženo ir Haifengo Guangdongo provincijoje, pranešė Kinijos nacionalinis meteorologijos centras.
Dėl taifūno šeštadienio vakarą buvo paskelbtas raudonas – aukščiausio lygio keturių pakopų sistemoje – perspėjimas. Kai kur Guangdongo ir gretimose Hunano, Fudziano ir Dziangsi provincijose nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vakaro prognozuojami smarkūs lietūs. Taifūnui pasiekus krantą, vėjo greitis gali siekti 151–173 kilometrus per valandą.
Guangdonge evakuota daugiau nei 340 tūkst. žmonių, pranešė naujienų agentūra „Xinhua“. Dvylika provincijos miestų visiškai arba iš dalies sustabdė pamokas, darbą, gamybą, verslo operacijas ir transportą, sakoma pranešime. Visos traukinių paslaugos provincijoje bus sustabdytos sekmadienį, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Finansų centras Honkongas šeštadienio vakarą paskelbė trečią pagal stiprumą perspėjimą dėl taifūno, vietos valdžia pranešė, kad mieste atidarytos 28 laikinos pastogės.
Miesto oro uosto administracija šeštadienį pranešė, kad atšaukti mažiausiai 49 skrydžiai ir 238 atidėti, daug skrydžių bus paveikti ir kitą dieną.
Pasak meteorologų, taifūno Noulo bruožai – gilus įsiskverbimas į sausumą, ilga trukmė, gausūs krituliai, kelias per sudėtingą reljefą ir didelė nelaimių rizika, pranešė CCTV.
Šį mėnesį ekstremalūs orai jau sukrėtė pietinę ir vidurio Kiniją – taifūnas Maysakas sukėlė niokojančius potvynius Guangsi provincijoje, žuvo 39 žmonės. Jis atnešė audras ir perkūniją į centrinę Hubėjaus provinciją, ten žuvo 11 žmonių, 331 buvo sužeistas.
Mokslininkai perspėja, kad ekstremalūs orai pasaulyje intensyvės ir dažnės, nes planeta toliau šyla dėl iškastinio kuro išmetamų teršalų. Kinija yra didžiausia pasaulyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetėja, tačiau ji taip pat yra pasaulinė atsinaujinančios energijos lyderė. Šalies tikslas – iki 2060 m. pasiekti, kad jos didžiulė ekonomika taptų neutrali klimatui.