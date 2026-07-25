Paniką sėjantys gaisrai Europoje: evakuota ketvirtis milijono žmonių, paveiktas NASA objektas

Evakuota daugiau kaip 250 tūkst. žmonių
Dėl gaisrų iš viso teko evakuoti daugiau kaip 250 tūkst. žmonių, pranešė abiejų šalių valdžios institucijos.
Prancūzijos vyriausybė nurodė, kad dėl miškų gaisrų netoli Bordo buvo evakuota 197 tūkst. žmonių. Ispanijos vidaus reikalų ministerija savo ruožtu pažymėjo, kad iš kaimų į vakarus nuo Madrido evakuota iš viso 70 tūkst. žmonių.
Prancūzijoje išdegė rekordinio dydžio teritorija
Gaisrai Prancūzijoje išdegino beveik 98 tūkst. hektarų žemės, teigė vidaus reikalų ministras Laurent‘as Nunezas ir pavadino bendrą plotą „istoriniu rekordu“.
„Šalyje vis dar siaučia gaisrai, kurie dar nebuvo suvaldyti“, – sakė jis ir išskyrė didelius gaisrus pietvakariniuose Žirondos bei Landų departamentuose.
Ispanija baiminasi, kad netoli Madrido siaučiantys gaisrai gali išplisti: jau 63 tūkst. žmonių buvo priversti palikti namus
P. Sanchezas: „išgelbėti gyvybes“
Prioritetas yra „išgelbėti jūsų gyvybes ir apsaugoti apgyvendintas teritorijas“, – lankydamasis viename kaime gaisrų zonoje žurnalistams pareiškė Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas.
„Mūsų laukia sudėtingos valandos, nes nors temperatūra nukrito, tiksliai nežinome, koks bus vėjas“, – pridūrė jis.
Išdegė 25 tūkst. hektarų
Į vakarus nuo Madrido siaučiantys miškų gaisrai išdegino iki 25 tūkst. hektarų žemės – šis plotas yra dvigubai didesnis už Paryžiaus miesto teritoriją, informavo Ispanijos vidaus reikalų ministerija.
Liepsnos Madrido regione nuniokojo beveik 10 tūkst. hektarų, o kaimyninėje Avilos provincijoje – nuo 13 iki 15 tūkst., žurnalistams išsiųstoje žinutėje teigė ministerija.
Paryžius siunčia 100 ugniagesių
Maždaug 100 Paryžiaus ugniagesių siunčiami į Prancūzijos pietvakarius padėti kovoti su siaučiančiais miškų gaisrais, naujienų agentūrai AFP sakė Paryžiaus priešgaisrinės tarnybos vadovas Arnaudas de Cacqueray.
Jis nurodė, kad ugniagesiai daugiausia dalyvaus miškų gaisrų gesinimo operacijose.
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Dislokuojamas lėktuvas A400M
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu nurodė ginkluotosioms pajėgoms jau šeštadienį dislokuoti karinį transporto lėktuvą A400M, kuris padėtų kovoti su pietvakariuose siaučiančiais gaisrais.
Orlaivis bus aprūpintas įranga, galinčia išpilti 20 tonų antipirenų, o tai prilygsta dviejų gaisrinių orlaivių „Dash“ pajėgumams.
Gaisrai Ispanijoje „sumažėjo“
Vyriausybės delegacija Madride šeštadienio rytą tinkle „X“ teigė, kad sąlygos naktį „labai padėjo kovoti su miškų gaisrais, kurie beveik neplito ir kurių intensyvumas sumažėjo“.
„Reali galimybė“
Temperatūrai Madrido apylinkėse krentant, „dabar egzistuoja reali galimybė suvaldyti šį gaisrą su tam tikra sėkmės garantija“, – penktadienio vakarą žurnalistams sakė centrinės vyriausybės atstovas Ispanijos sostinėje Francisco Martinas.
Tačiau jis perspėjo, kad šeštadienis bus sunkus, nes „numatoma, kad ryte sustiprės vėjas, o gūsiai bus gana nepastovūs“.
Gaisras juda link Bordo
Prancūzijos valdžios institucijos „dėl atsargumo“ įsakė evakuoti miestelius, esančius netoli pietvakarinio Bordo miesto, nes link šios vietovės juda miškų gaisrai.
Informacijos apie eismą svetainėje „Bison Fute“ vairuotojai buvo raginami vengti kelių Žirondos departamente, kuriame įsikūręs Bordo, kad būtų suteikta prieiga avarinėms tarnyboms.
Paveiktas svarbus NASA objektas
Dėl didžiulių miškų gaisrų NASA penktadienį buvo priversta evakuoti vieną iš savo trijų pasaulinių kosminio ryšio objektų Ispanijoje, o tai paveikė agentūros galimybę palaikyti ryšį su kosminiais zondais.
Prancūzija siunčia karius
Prancūzijos vyriausybė po penktadienio vakarą surengto krizinio posėdžio pranešė, kad į pagalbą ugniagesiams siunčiama dar 500 karių, tad bendras jų skaičius didėja iki 1 tūkst.