Dėl miškų gaisrų Prancūzijoje dar 55 tūkst. žmonių paraginti evakuotis

Visoje Prancūzijoje, vidaus reikalų ministro Laurent‘o Nuñezo duomenimis, vis dar nepavyksta suvaldyti kelių gaisrų. Ypač paveikta pietvakarinė šalies dalis, kur liepsnos juda Bordo link. Tačiau gaisrai liepsnoja ir Varo departamente Prancūzijos pietryčiuose.
Dėl sudėtingos situacijos Prancūzija stiprina paramą ugniagesiams. Karių, padedančių ugniagesiams kovoti su liepsnomis, skaičius, didinamas nuo 500 iki 1 tūkst., po krizės štabo posėdžio pranešė premjeras Sébastienas Lecornu. Be to, planuojama panaudoti karinį lėktuvą „A400M“, kuriame įrengta speciali gesinimo sistema, galinti išmesti iki 20 tonų gesinimo medžiagos.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tinkle „X“ rašė, kad šalis mobilizuoja „visas civilines ir karines priemones“. Jis padėkojo virtinei šalių už paramą.
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Ispanijoje tuo tarpu Vidaus reikalų ministerija dėl smarkių miškų gaisrų naujus raginimus evakuotis paskelbė Toledo provincijoje į pietvakarius nuo sostinės Madrido.
„Padėtis sudėtinga, – šeštadienį žurnalistams sakė Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska. – Šiandien esame kiek labiau pesimistiški nei vakar“. Orų sąlygos esą visiškai nepadėjo. Kita naktis „nebus paprasta“, pabrėžė ministras.
Du iš trijų gaisrų į vakarus nuo Madrido, institucijų duomenimis, prieš tai susijungė į vieną didelį gaisrą, kuris gali susijungti su dar vienu gaisru, liepsnojančiu kaimyniniame Kastilijos ir Leono regione.
Didžiausias gaisras Ispanijoje Gvadalacharos provincijoje į šiaurės rytus nuo Madrido šeštadienį siautėjo toliau. Ten liepsnos jau prarijo maždaug 32 tūkst. hektarų plotą.
Mokslininkų teigimu, dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos dažnesnės ir intensyvesnės karščio bangos didina miškų gaisrų riziką. Sausra ir neįprastas karštis didelėje Pietų Europos dalyje smarkiai išdžiovino augmeniją ir sunkina gesinimo darbus.