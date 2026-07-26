Rytų Ispanijoje per gaisrą žuvo vienas žmogus

Ugniagesiai suvaldė gaisrą Maniseso miestelyje, tačiau ugnis „deja, pražudė vieną žmogų“, socialiniame tinkle X pranešė merija.
Šis gaisras yra atskiras nuo didelių gaisrų, siautėjančių į vakarus nuo Madrido ir privertusių evakuoti tūkstančius žmonių, bet kol kas apie jokias aukas per šiuos gaisrus nepranešta.
Šeštadienį beveik 60 tūkst. žmonių buvo priversti bėgti į saugias vietas nuo didelių miškų gaisrų netoli Ispanijos sostinės Madrido.
Avilos provincijoje, į šiaurės vakarus nuo Madrido, evakuota 30 tūkst. gyventojų, žurnalistams pranešė Ispanijos vyriausybės prefektas Madride Francisco Martínas Aguirre. Dar 29 488 žmonės buvo evakuoti iš sostinės apylinkių.
Ministerija taip pat pranešė, kad dėl gaisrų daugiau nei 28 tūkst. žmonių negalėjo palikti savo namų: 20 262 – Didžiojo Madrido rajone ir 8 tūkst. – Aviloje.
Penktadienį ministro pirmininko Pedro Sánchezo vyriausybė Madrido rajone ir Aviloje paskelbė „nacionalinės reikšmės nepaprastąją padėtį“. Pasak visuomeninio transliuotojo RTVE, tai pirmas kartas Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų paskelbta tokia padėtis.
Šeštadienio rytą Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad per naktį oro sąlygos pagerėjo, todėl gaisrus lengviau gesinti. Pasak P. Sánchezo, tai reiškia, jog yra galimybė savaitgalį suvaldyti gaisrus. Tačiau jis pridūrė, kad padėtis išlieka sudėtinga, ir teigė, kad svarbiausias prioritetas – apsaugoti gyvybes.