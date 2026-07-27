Siautėjant nevaldomai stichijai turistų pamiltos valstybės ruošiasi dar blogesnei situacijai

Nauja karščio banga Ispanijoje
Meteorologijos tarnyba AEMET oficialiai paskelbė apie antradienį prasidėsiančią nauja karščio banga, kuri tęsis iki savaitės pabaigos.
Anksčiau tarnyba pranešė, kad visoje Ispanijoje temperatūra smarkiai pakils, o drėgmės lygis sumažės. Dėl to, pasak jos, gaisrų pavojus „beveik visoje šalyje išaugs iki labai aukšto arba ekstremalaus lygio“.
Ispanija baiminasi, kad netoli Madrido siaučiantys gaisrai gali išplisti: jau 63 tūkst. žmonių buvo priversti palikti namus
„Artimiausiomis dienomis ši situacija tęsis arba gali netgi pablogėti“, – pridūrė tarnyba.
Prognozuojama, kad temperatūra vėl pakils ir Prancūzijoje, kovojančioje su dviem dideliais gaisrais Atlanto vandenyno pakrantėje.
Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska žurnalistams sakė, kad, atsižvelgiant į prognozę, pirmadienis ir antradienis „yra absoliučiai lemiamos dienos“ gesinant gaisrus.
Ispanijos premjero kreipimasis
Reaguodamas į prognozę, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas kreipėsi į šalies gyventojus.
„Prašau supratimo ir raginu visus šalies piliečius elgtis ypač atsargiai bei imtis visų įmanomų atsargumo priemonių. Mūsų laukia sunkios ir sudėtingos valandos“, – įspėjo jis.
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E. Macronas vyks į šalies pietvakarius
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį ketino vykti į pietvakarių Prancūziją, kad išreikštų palaikymą ugniagesiams ir vietos pareigūnams gaisrų nuniokotame regione.
ES siunčia daugiau orlaivių
Europos Sąjunga (ES) pranešė Ispanijoje dislokuosianti papildomus orlaivius, siekdama padėti gesinti gaisrus, naujienų agentūrai AFP pranešė ES krizių valdymo vadovė.
„Šiuo metu vietoje dislokuoti devyni orlaiviai, o rytoj jų bus 11 – jie bus paimti iš mūsų Europos strateginės rezervo“, – sakė ES komisarė Hadja Lahbib.
Gaisrų plitimas prie Madrido lėtėja, Prancūzijoje padėtis stabili
Didžiausi miškų gaisrai į vakarus nuo Madrido naktį „sulėtino savo plitimo tempą“, tačiau jie ir toliau kelia pavojų, pirmadienį pranešė regiono vyriausybė.
„Padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau gaisras vis dar aktyvus“, – teigiama Madrido regiono vyriausybės pranešime, kuriame gyventojai raginami išlikti itin atsargūs.
Tuo metu Prancūzijos valdžios institucijos pranešė, kad didelis gaisras pietvakarių Žirondos regione per naktį stabilizavosi. Prezidento E. Macrono kanceliarija pranešė, kad pirmadienį jis pirmininkauja kriziniam vyriausybės posėdžiui miškų gaisrams aptarti.
Ispanija planuoja leisti daliai žmonių grįžti namo
Ispanijos valdžios institucijos pranešė pirmadienį planuojančios pradėti leisti grįžti namo kai kuriems žmonėms, evakuotiems dėl netoli Madrido liepsnojančių miškų gaisrų.
Madrido regiono vyriausybės atstovo Francisco Martino Aguirre teigimu, valdžios institucijos planuoja vėl atidaryti stovyklavietę, į kurią buvo evakuoti 4,5 tūkst. žmonių, taip pat leisti senyvo amžiaus gyventojams grįžti į namus kitoje vietovėje.
Uždraustos atostogų stovyklos
Prancūzijos Žirondos regiono valdžios institucijos pirmadienį pranešė uždraudžiančios atostogų stovyklas, įskaitant skautų išvykas su nakvyne ir atostogų stovyklas žmonėms su negalia.
Išdegė 115 tūkst. hektarų
Nuo metų pradžios Prancūzijoje miškų gaisrai išdegino apie 115 tūkst. hektarų miškų – „kur kas daugiau nei bet kada anksčiau“, sekmadienį sakė šalies vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas.
Prancūzija kasdien kovoja su 30–40 miškų gaisrų, televizijos kanalui „France 2“ sakė ministras.
Anksčiau jis teigė, kad siekiant gesinti šį didžiulį gaisrą į Žirondą buvo dislokuota 2,5 tūkst. ugniagesių, įskaitant Šveicarijos ugniagesių komandą, 1,5 tūkst. karių ir apie 1,2 tūkst. policijos pareigūnų.
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