Turistų mylimose šalyse – tikras pragaras: evakuota šimtai tūkstančių žmonių, skelbiamas naujas pavojus

Daugiau nei 325 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
Gaisras Prancūzijoje, vienas didžiausių šalyje nuo Antrojo pasaulinio karo, sukėlė beprecedentį „pirokumulonimbusą“ – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų, teigė Prancūzijos nacionalinė ugniagesių federacija (FNSPF).
„Tai Dovydo prieš Galijotą kova... kuriuo nors momentu rasime silpnąją vietą ir smogsime ten“, – sakė FNSPF atstovas spaudai Ericas Brocardi.
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienio rytą surengs nepaprastąjį kabineto posėdį, kuriame bus aptariama ši ekstremali situacija.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pirmadienį apsilankys gaisro nuniokotose vietovėse Valensijoje, šalies rytuose, kur ugniagesiai kovoja su nauju gaisru ir kur 15 tūkst. žmonių buvo priversti palikti namus.
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Sekmadienį, lankydamasis gaisro zonoje Avilos provincijoje, į vakarus nuo Madrido, jis įspėjo: „Mūsų laukia sunkios valandos.“
Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska sekmadienio vakarą sakė, kad gaisrai plinta, tačiau lėtai.
Anksčiau sekmadienį civilinės saugos vadovė Virginia Barcones, apibūdindama gaisrą aplink Avilą, sakė, kad šalis kovoja su „monstru“.
„Turime reikalų su 280 km perimetru, apimančiu 77 tūkst. hektarų“, – apie miškų gaisrą valstybinei televizijai TVE sakė V. Barcones.
Prancūzijoje pietvakarinio Žirondos regiono, kuriame yra daugiausia gaisrų, prefektas paragino turistus nevykti į šią vietovę ir ieškoti „kitų kelionės tikslų“.
Šiame regione evakuota apie 220 tūkst. žmonių, o 45 kempingai buvo priversti užsidaryti, taip sužlugdant atostogų planus maždaug 40-čiai tūkst. žmonių.