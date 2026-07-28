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Ispanijos ministras: ugniagesiai padarė pažangą kovodami su miškų gaisrais

2026 m. liepos 28 d. 15:48
Ispanijos ugniagesiai po „teigiamos nakties“ padarė pažangą kovodami su miškų gaisrais, siaučiančiais į vakarus nuo Madrido, dėl kurių teko evakuoti dešimtis tūkstančių žmonių, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska.
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Ispanijos vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl vienų iš didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje, siaučiančių Madrido regione, Avilos provincijoje, Tolede ir Valensijos rytuose.
„Didžiulėmis visų viešųjų avarinių tarnybų pastangomis praėjo gana teigiama naktis“, – duodamas interviu Ispanijos visuomeninei televizijai sakė F. G. Marlaska.
„Išgyvename kritiškas valandas“, – nurodė jis.

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Ugniagesiai išlieka didelėje parengtyje, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio numatoma aukštesnė temperatūra, maža drėgmė ir stipresni vėjai gali apsunkinti pastangas suvaldyti liepsnas.
Valdžios institucijos pirmadienį buvo ypač susirūpinusios dėl padėties kritiškiausiame fronte teritorijoje į šiaurę nuo San Chuano rezervuaro, maždaug už 70 km į vakarus nuo Madrido, tačiau F. G. Marlaska pažymėjo, kad ten per naktį dėtų gaisro gesinimo pastangų rezultatas „buvo ypač teigiamas“.
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„Šiandien galime jaustis šiek tiek ramiau, ypač atsižvelgiant į oro sąlygas, kurių laukiame artimiausiomis valandomis“, – teigė jis.
Madrido regioninės vyriausybės vadovė Isabel Diaz Ayuso sakė, kad „miškų gaisrų padėtis palaipsniui gerėja“, ir kartu pridūrė, jog „šiandien galime būti optimistiškesni ir pradėti planuoti saugų gyventojų grįžimą į kelias savivaldybes“.
Remiantis vidaus reikalų ministerijos duomenimis, buvo evakuota 63 tūkst. žmonių, beveik pusė jų – Madride. Tačiau pirmadienį daugiau kaip 4 tūkst. buvo leista grįžti namo Toledo rajone.
F. G. Marlaska nurodė, kad pastarojo meto miškų gaisrai išdegino 77 tūkst. hektarų žemės. Tai reiškia, kad šiais metais Ispanijoje jau išdegė iš viso 175 tūkst. hektarų plotas, kuris yra šešis kartus didesnis už teritoriją, išdegusią tuo pat metu praėjusiais metais.
ugniagesiaiIspanijagaisrai

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