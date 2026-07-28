Japoniją supurčius stipriam žemės drebėjimui – naujausios žinios

Pasak Japonijos naujienų agentūros „Kyodo“, žuvusysis gyvybės neteko Kumamoto prefektūroje sugriuvus namui. Ši prefektūra įsikūrusi pagrindinėje Kiūšiū saloje, kuri buvo ypač smarkiai paveikta.
„Kyodo“ skelbė, kad buvo smarkiai apgadinti kai kurie keliai ir pastatai, negana to, nuo bėgių nuvažiavo krovininis traukinys. Japonijos transliuotojas NHK informavo, kad buvo uždarytos kelios Kiūšiū greitkelių atkarpos, o greitųjų ir vietinių traukinių eismas buvo sustabdytas. Be to, iki atskiro pranešimo uždaryti ir Aso Kumamoto oro uosto kilimo ir tūpimo takai.
Nukentėjo žymioji Kumamoto pilis – filmuotoje medžiagoje, kuria pasidalijo „Kyodo“, matyti apgadinta jos akmeninės sienos dalis.
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Remiantis preliminariais policijos pranešimais, sugriuvo apie 10 namų. Kumamoto prefektūroje be elektros liko apie 48 tūkst. namų ūkių, nurodė valdžios institucijos. Tarp sužeistųjų yra apie 10 globos namų gyventojų, pranešė NHK.
Japonijos žiniasklaida, remdamasi elektrinių operatoriais, skelbė, kad branduolinėse elektrinėse nebuvo jokių nukrypimų dėl galingo žemės drebėjimo.
Dideliame prekybos centre Kašimoje, Kumamoto prefektūroje, įvyko sprogimas, informavo NHK. Iš oro užfiksuotoje medžiagoje matyti didelė žala.
Avarinės tarnybos po sprogimo toliau ieškojo žmonių. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad vėlai vakare (vietos laiku) 20–30 darbuotojų vis dar buvo dingę be žinios. „Kyodo“ pranešė, kad sprogimo priežastys vis dar nežinomos, tačiau darbuotojai ir klientai po žemės drebėjimo jau buvo evakuoti iš prekybos centro.
Žemės drebėjimo epicentras buvo Kumamoto regione, 10 km gylyje. Netrukus po pradinių virpesių Kiūšiū smogė stiprūs pakartotiniai smūgiai, o meteorologijos agentūra įspėjo, kad artimiausiomis dienomis regione gali būti daugiau stiprių požeminių smūgių.
Nacionalinė meteorologijos agentūra vėliau atšaukė perspėjimą dėl iki 1 metro aukščio cunamio bangų.
Ministrė pirmininkė Sanae Takaichi nurodė savo ministerijoms greitai įvertinti padėtį ir imtis būtinų skubių priemonių, pranešė NHK. Vyriausybė į regioną pasiuntė karius, kad būtų pastiprintos gelbėjimo komandos.
Kumamoto regione prieš 10 metų įvyko stiprus žemės drebėjimas, kurio stiprumas pagal Richterio skalę siekė 7,3 balo. Dėl to žuvo dešimtys žmonių, o dešimtys tūkstančių turėjo būti apgyvendinti laikinuose būstuose. Maža to, buvo smarkiai apgadinti pastatai, tarp jų – Kumamoto pilis.