Pietų Japoniją supurtė itin galingas žemės drebėjimas

Tarnyba nurodė, kad 16:27 val. vietos (10:27 val. Lietuvos) laiku Kiūšiū saloje užfiksuotas drebėjimas pagal Japonijos Šindo skalę pasiekė aukščiausią galimą septintąjį lygį.
Cunamis, kurio aukštis gali siekti iki vieno metro, šalies krantą apie 17:00 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku, teigiama pranešime.
Televizijos kanalas NHK pranešė, kad tokio aukščio bangos jau galėjo būti užfiksuotos.
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Birželio 25 d. šiaurės Japoniją sukrėtė 7,2 balo stiprumo žemės drebėjimas, tačiau jis nepareikalavo nei žmonių aukų, nei didelių nuostolių.
Japonija yra viena iš seismiškai aktyviausių šalių pasaulyje: ji įsikūrusi keturių pagrindinių tektoninių plokščių sandūroje palei Ramiojo vandenyno vadinamojo „Ugnies žiedo“ vakarinį kraštą.
Šiose salose, kuriose gyvena apie 125 milijonai žmonių, paprastai kasmet užfiksuojami šimtai drebėjimų, jose įvyksta apie 18 proc. visų pasaulio žemės drebėjimų.
Didžioji dauguma jų yra silpni, tačiau jų sukeliami nuostoliai priklauso nuo drebėjimo vietos ir gylio po Žemės paviršiumi, todėl gali smarkiai skirtis.
Šalies atmintyje vis dar gyvi prisiminimai apie 2011 m. įvykusį galingą 9,0 balų stiprumo povandeninį žemės drebėjimą, kuris sukėlė didelį cunamį. Per šią nelaimę žuvo arba dingo be žinios apie 18,5 tūkst. žmonių, buvo sunaikinta Fukušimos atominė elektrinė.
Šių metų balandžio 20 d. šalies šiaurę supurtė 7,7 balo stiprumo drebėjimas, kurio metu buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių, Tokijuje drebėjo dideli pastatai.
Tai paskatino valdžios institucijas paskelbti specialų įspėjimą apie išaugusią 8,0 balų stiprumo ar stipresnių žemės drebėjimų riziką. Įspėjimas po savaitės buvo atšauktas.