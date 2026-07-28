GamtaŽemė

Po liepsnų pragaro turistų pamėgtoje šalyje – skaudi atomazga

2026 m. liepos 28 d. 19:37
Mirė moteris, anksčiau šį mėnesį sužeista per miško gaisrą pietų Ispanijoje, antradienį pranešė ligoninė, kurioje ji buvo gydoma. Jai mirus, gaisro aukų skaičius padidėjo iki 14.
Daugiau nuotraukų (1)
Miško gaisras, liepos 9 d. siautėjęs Bedaro kaimelyje Almerijos provincijoje, kur gyvena daug užsieniečių, buvo kruviniausias Ispanijoje per daugiau nei du dešimtmečius.
Pastarosiomis dienomis Ispanijoje liepsnojo nauji miško gaisrai, nusiaubę dešimtis tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido, tačiau kol kas apie aukas nepranešta.
Moteris mirė Sevilijos ligoninėje, kur buvo gydoma nuo sunkių sužalojimų, patirtų per gaisrą, sakė ligoninės atstovė.

Grįžta šiluma ir saulė: lietaus neturėtų būti

Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad ji nudegė 70 proc. kūno ir buvo intensyviosios terapijos skyriuje.
Valdžia įtaria, kad gaisras kilo, kai nutrūkusi elektros linija padegė nuo karščio išdžiuvusią augmeniją. Liepsnos plito iki 100 metrų per minutę greičiu ir įkalino žmones automobiliuose arba mėginant pabėgti pėsčiomis. Dauguma aukų buvo iš Didžiosios Britanijos ir Belgijos.
Susiję straipsniai
Turistų mylimose šalyse – tikras pragaras: evakuota šimtai tūkstančių žmonių, skelbiamas naujas pavojus

Turistų mylimose šalyse – tikras pragaras: evakuota šimtai tūkstančių žmonių, skelbiamas naujas pavojus (2)

Siautėjant nevaldomai stichijai turistų pamiltos valstybės ruošiasi dar blogesnei situacijai

Siautėjant nevaldomai stichijai turistų pamiltos valstybės ruošiasi dar blogesnei situacijai

Tragedija Japonijoje: po itin stipraus drebėjimo – sprogimas prekybos centre, žuvo daug žmonių

Tragedija Japonijoje: po itin stipraus drebėjimo – sprogimas prekybos centre, žuvo daug žmonių

IspanijaGaisrasaukos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.