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Graikijos saloje – skaudi nelaimė

2026 m. liepos 29 d. 18:28
Lrytas.lt
Trečiadienį gesindami miško gaisrą Graikijos Kretos saloje žuvo du ugniagesiai, pranešė ugniagesių tarnyba. Visoje šalyje dėl stiprių vėjų trečiadienį siautė dar keli gaisrai.
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„Du ugniagesiai žuvo vykdydami tarnybines pareigas“, – naujienų agentūrai AFP pranešė ugniagesių tarnybos atstovo spaudai pavaduotojas Yiannis Artopiosas.
Valstybinė televizija ERT pranešė, kad vyrai žuvo įstrigę savo gaisriniame automobilyje, kurį apsupo liepsnos kalno papėdėje netoli vakarinio salos miesto Retimno.
Vietos savivaldybės atstovas Sifis Vavourakis televizijai ERT teigė, kad ugnies frontas buvo ilgesnis nei 15 kilometrų.
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„Gaisras nekontroliuojamas“, – sakė jis.
Anksčiau ugniagesių tarnyba pranešė, kad gesinti gaisrą buvo išsiųsta apie 110 ugniagesių su 27 gaisriniais automobiliais ir keturiais orlaiviais.
Dėl iki 74 kilometrų per valandą greičio vėjo taip pat siautėjo gaisrai Paro ir Lesbo salose, taip pat Mesenės įlankoje ir Lakonijoje Peloponeso pusiasalyje.
Pasak vietos valdžios institucijų, atsargumo sumetimais buvo evakuota apie 10 Paro salos kaimų, nors trečiadienį padėtis pagerėjo.
KretaGraikija

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