Per žemės drebėjimą Japonijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18

Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takaichi patvirtino 13 žuvusiųjų po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar penkias žuvusias aukas popieriaus fabrike.
Galimai žuvusiųjų yra dešimtys, pranešė Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“, remdamasi vyriausybės pareigūnu. Gelbėjimo operacijos stichijos regione tęsiasi – viliantis po griuvėsiais dar rasti išgyvenusiųjų.
Per 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimą antradienį Kumamoto prefektūroje Kiūšiū saloje buvo apgadinti pastatai ir keliai. Dešimtys žmonių, vietos žiniasklaidos teigimu, buvo sužeisti.
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Per žemės drebėjimo sukeltą sprogimą prekybos centre Kašimos mieste žuvo mažiausiai du žmonės. Penki asmenys čia buvo sužaloti. Manoma, kad sprogimą sukėlė dujų nuotėkis.
Daugiau kaip 9 tūkst. žmonių trečiadienį buvo prisiglaudę laikinose pastogėse.