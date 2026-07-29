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Per žemės drebėjimą Japonijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18

2026 m. liepos 29 d. 16:37
Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18.
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Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takaichi patvirtino 13 žuvusiųjų po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar penkias žuvusias aukas popieriaus fabrike.
Galimai žuvusiųjų yra dešimtys, pranešė Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“, remdamasi vyriausybės pareigūnu. Gelbėjimo operacijos stichijos regione tęsiasi – viliantis po griuvėsiais dar rasti išgyvenusiųjų.
Per 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimą antradienį Kumamoto prefektūroje Kiūšiū saloje buvo apgadinti pastatai ir keliai. Dešimtys žmonių, vietos žiniasklaidos teigimu, buvo sužeisti.
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Daugiau kaip 9 tūkst. žmonių trečiadienį buvo prisiglaudę laikinose pastogėse.
Japonijažemės drebėjimas

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