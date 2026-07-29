Turistų pamiltoje Graikijos saloje – sukrečiantys vaizdai

Dešimtys salos ugniagesių, anot laikraščio „Proto Thema“, nuo antradienio be perstojo gesina ugnį. Paprašyta pagalbos iš aplinkinių salų Nakso ir Syro bei žemyninės dalies.
Ypač liepsnos grasina Agkairijos vietovei. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas, kuris, meteorologų duomenimis, trečiadienį gali dar labiau sustiprėti.
„Nemanau, kad galiu žodžiais apibūdinti tai, kas šiuo metu vyksta Pare. Gaisras siaučia nesustodamas ir nemanau, kad jis liausis, kol nesudegins visko savo kelyje“, – soc. tinkluose rašo graikai.
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Anot laikraščio „Kathimerini“, virtinėje šalies regionų tvyro didelis miškų gaisrų pavojus. Antradienį ugniagesiai skubėjo gesinti gaisro židinių ir šiaurės rytiniame Evro regione.
Kretoje, taip pat Lesbo, Chijo, Samo, Ikarijos bei Psaros salose šiuo metu galioja ketvirtas pavojaus lygis iš penkių.
Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusiasalio dalyje paskelbtas trečias persopėjimo lygis.
Graikai pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus, ugniagesių tarnyboje dirba 18 tūkst. profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
Taip pat svarbus šiuolaikinių technologijų naudojimas: šiuo metu ypač pažeidžiamuose regionuose veikia daugiau nei 100 dronų bazių, padedančių kuo anksčiau aptikti gaisrus.
Be to, į kosmosą buvo iškelti keturi specialiai kovai su gaisrais sukurti palydovai, stebintys ypač sausus regionus.