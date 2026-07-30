Ispanijoje vos atšaukus nepaprastąją padėtį – naujas gaisras

Valdžios institucijos pranešė, kad Madrido ir Avilos apylinkėse kilę gaisrai nebeplinta ir juose „beveik nebeliko atviros liepsnos“. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalines ugniagesių pajėgas, galiojo savaitę.
„Nusprendėme pritarti siūlymui pereiti prie antrojo operacinio lygio ir nutraukti nacionalinę nepaprastąją padėtį“, – po susitikimo su regionų pareigūnais dėl gaisrų žurnalistams sakė P. Sanchezas.
Anksčiau Madrido regiono prefektūra pranešė, kad „naktinės oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją ir sustiprinti perimetrą, kuris yra aiškiai stabilizuotas – jau kelias dienas gaisras nebeplinta, liko tik pavienės smilkstančios vietos ir beveik nebeliko atviros liepsnos“.
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Pasak prefektūros, nebeliko jokių „aktyvių gaisro frontų“, o evakuotų žmonių liko apie tūkstantį.
Tačiau pareigūnai perspėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia naujų gaisrų įsiplieskimo grėsmę Madrido regione.
Madrido ir Avilos gaisrai kartu nuniokojo mažiausiai 77 tūkst. hektarų plotą.
„Meteorologinė gaisrų rizika išlieka labai didelė, o kai kuriose vietovėse – net ekstremali, todėl pastangos bus sutelktos į perimetro stabilumo išlaikymą, naujų gaisrų židinių stebėjimą ir karštųjų taškų aušinimą“, – nurodė Madrido regiono valdžia.
Ketvirtadienio rytą pavojingiausia vieta buvo teritorija netoli San Chuano tvenkinio, esančio maždaug 60 kilometrų atstumu nuo sostinės centro, todėl dviejų evakuotų miestelių gyventojams dar nebuvo leista grįžti.
Naujas gaisras vakaruose
Vis dėlto trečiadienį netoli Ispanijos sienos su Portugalija kilo naujas miškų gaisras, dėl kurio teko evakuoti daugiau kaip 600 žmonių, pranešė gelbėjimo tarnybos.
Tarnybų duomenimis, Fermoseljė apylinkėse buvo evakuota iš viso 11 teritorijų, o dar dviejų teritorijų gyventojams nurodyta likti namuose.
Išdegusio ploto pareigūnai nenurodė, tačiau pranešė apie kelis uždarytus kelius.
Į šį antrojo lygio gaisrą, kurį paskelbus automatiškai suteikiama papildoma centrinės valdžios pagalba, buvo pasiųstas Ispanijos Karinis nepaprastųjų situacijų padalinys (UME).
Toje pačioje Samoros provincijoje taip pat buvo aktyvūs dar du antrojo lygio gaisrai – Val de la Loboje ir San Cipriano del Kondade.
Ši teritorija yra Kastilijos ir Leono regione, kuriame jau kilo didžiausias gaisras Ispanijos istorijoje nuo tada, kai tokia statistika pradėta fiksuoti.
Avilos provincijoje tebesitęsiantis gaisras jau nuniokojo maždaug 50 tūkst. hektarų žemės.
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