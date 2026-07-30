Keliuose Prancūzijos regionuose kilo nauji miškų gaisrai

Jau anksčiau nuo ugnies nukentėjusiame pietiniame Varo departamente kilo gaisras netoli Brinjolio miesto, trečiadienį vakare pranešė vietos valdžios pareigūnai.
Buvo evakuota maždaug 600–700 žmonių, išdegė apie 100 hektarų žemės. Gaisrui gesinti buvo mobilizuoti apie 250 ugniagesių, septyni ugniagesių sraigtasparniai ir keturi gaisrų gesinimo lėktuvai.
Dar vienas gaisras užfiksuotas Fontenblo miške į pietus nuo Paryžiaus, kur gaisras jau buvo kilęs prieš dvi savaites.
Ten evakuacijos neplanuojamos, pranešė laikraštis „Ouest-France“, remdamasis gelbėjimo tarnybų informacija. Ūkininkai padėjo ugniagesiams, savo transporto priemonėmis į mišką veždami vandenį ugniagesių mašinoms.
Gyventojai perspėjami dėl kenksmingų dūmų
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Didesnis gaisras kilo Burgundijoje, Kušė kaime netoli Dižono, išdeginęs apie 125 ha žemės, vakare pranešė vietos pareigūnai.
Buvo pasiųsta apie 150 ugniagesių, 78 gaisrinės mašinos ir du gaisrų gesinimo sraigtasparniai.
Gyventojai buvo raginami, jei įmanoma, likti namuose ir laikyti duris bei langus uždarytus dėl kenksmingų dūmų.
Atlanto vandenyno pakrantėje, netoli Bordo, ugniagesiai kovojo su atsinaujinusiais gaisrais esant iki 41 laipsnio Celsijaus oro temperatūrai bei stipriam vėjui. Didelio masto gaisrų gesinimo operacija neleido liepsnoms vėl išplisti.
Ši teritorija jau buvo nukentėjusi nuo didžiausių šio sezono Prancūzijos miškų gaisrų, kurie nuniokojo 42 tūkst. ha žemės.
„Jei naktis praeis ramiai, turėsime daugiau optimizmo dėl gyventojų ir turistų rytoj ir ateinančiomis dienomis, nes prognozuojamos palankios oro sąlygos“, – laikraštis „Ouest-France“ citavo Bordo prefektę Sophie Brocas.
Ji išreiškė viltį, kad regione bus galima pradėti galvoti apie „grįžimą prie įprasto gyvenimo žmonėms ir įmonėms, kurioms reikia atnaujinti darbą“. Šiame regione buvo evakuota apie 224 tūkst. žmonių.