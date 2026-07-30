Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkst. su karščiu siejamų mirčių

Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupei. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Tačiau tai, anot RKI, galima paaiškinti dideleė moterų dalimi vyresnėse amžiaus grupėse.
Karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį. Dauguma atvejų tai yra aukštų temperatūrų ir gretutinių susirgimų, pavyzdžių širdies ir kraujagyslių ligų, plaučių ar inkstų ligų, kombinacija.
Todėl mirties liudijime karštis nėra nurodomas kaip mirties priežastis ir nėra įtraukiamas į mirties priežasčių statistiką. Su karščiu siejamų mirčių mastas apskaičiuojamas taikant statistinius metodus – lyginant mirčių skaičių vasaros savaitėmis, kai tvyrojo karštis, ir kai jo nebuvo.
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Šių metų aukštų temperatūrų poveikis gali būti netgi didesnis, nei apskaičiuota pagal karščio modelį. RKI duomenimis, perteklinis mirtingumas šiuo metu yra beveik 16 000 atvejų. Perteklinis mirtingumas reiškia, kad per tam tikrą laikotarpį miršta daugiau žmonių, nei būtų galima tikėtis įprastai.
Šiuos skaičius pirmiausiai lėmė karščio banga birželio pabaigoje. Tada daugelyje vietų temperatūra siekė apie 40 laipsnių. Šiuo metu Vokietijoje taip pat tvyro aukštos temperatūros.