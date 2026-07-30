Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 30

Ministrė pirmininkė Sanae Takaichi ketvirtadienį paskelbė naują žemės drebėjimo aukų skaičių, sulaukusi Kumamoto prefektūros pareigūnų pranešimo apie iš prekybos centro „Aeon“ griuvėsių, plieno konstrukcijų ir laidų raizgalynės ištrauktus keturis kūnus. Manoma, kad po antradienio žemės drebėjimo čia netrukus įvyko dujų sprogimas.
„Iš prekybos centro ištraukėme 10 žmonių. Keturių iš jų mirtis patvirtinta. Dar vienas nerodo gyvybės ženklų. Dar penki patyrė sunkius ir lengvus sužalojimus“, – naujienų agentūrai AFP sakė pietvakarių regiono nelaimių valdymo tarnybos pareigūnas.
Antradienio 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didžiulę žalą – sugriovė namus, apgadino tiltus, sukėlė gaisrus ir paliko dešimtis tūkstančių gyventojų be elektros ir vandens. Prognozuojama, kad savaitgalį temperatūra pakils iki 38 laipsnių Celsijaus.
Kameros užfiksavo: žemės drebėjimo Japonijoje padariniai
Šimtai vyresnio amžiaus žmonių (Japonijos visuomenė – antra seniausia pasaulyje) glaudėsi ant plonų kilimėlių ant kietų bendruomenės centro fojė grindų Uki mieste, ieškodami prieglobsčio nuo alinančio karščio.
„Ačiū Dievui už šias pastoges“, – sakė savo vardo nepanorusi atskleisti moteris, žmonėms miegant tarp kėdžių ir stalų arba susibūrus prie televizoriaus ekranų žiūrėti žinių.
Ji sakė bandžiusi likti namuose arba pailsėti automobilyje, „tačiau ten per karšta ir per daug uodų“.
„Esant tokiam karščiui be elektros ir oro kondicionavimo sistemos labai sunku“, – pridūrė 53-ejų keturių vaikų tėvas, prekybos centro darbuotojas Hiroyuki Matsushima.
Susiję straipsniai
Sprogimai
Po žemės drebėjimo prekybos centras „Aeon“ buvo evakuotas, tačiau maždaug po 50 minučių jame nugriaudėjo galingas sprogimas, kol viduje dar buvo nežinomas skaičius darbuotojų.
Iš vidaus nufilmuotuose vaizduose matyti, kaip gelbėtojai oranžiniais kombinezonais ir baltais šalmais atsargiai skverbiasi per susiraizgiusias plieno konstrukcijas, ištįsusius kabelius ir nukritusius lubų fragmentus.
Trečiadienį vyriausybės pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Jacuširo mieste esančioje „Nippon Paper Industries“ gamykloje patvirtinta penkių žmonių žūtis, dar keturi laikomi dingusiais be žinios. Ten sugriuvo dalis kamino.
Sutrikusios komunalinės paslaugos
Ketvirtadienio rytą apie 22,7 tūkst. namų ūkių ir kitų objektų vis dar buvo be elektros. Trečiadienio duomenimis, vandens tiekimas buvo sutrikęs maždaug 84 tūkst. namų.
Televizijos reportažuose matyti, kaip žmonės lūkuriuoja eilėse norėdami gauti degalų ir geriamojo vandens. Valdžios institucijos į laikinas prieglaudas išsiuntė šimtus oro kondicionavimo įrenginių.
JAV geologijos tarnyba žemės drebėjimo stiprumą įvertino 6,8 balo – žemesniu nei Japonijos pateiktu 7,1 balo įvertinimu.
Japonija yra viena iš seismiškai aktyviausių šalių pasaulyje: ji įsikūrusi keturių pagrindinių tektoninių plokščių sandūroje palei Ramiojo vandenyno vadinamojo „Ugnies žiedo“ vakarinį kraštą.
Tas pats Kumamoto regionas 2016 m. nukentėjo nuo dviejų galingų žemės drebėjimų, per kuriuos žuvo 273 žmonės, o daugiau kaip 2,8 tūkst. liko sužeisti.
Šiose salose, kuriose gyvena apie 125 milijonai žmonių, paprastai kasmet užfiksuojami šimtai drebėjimų, jose įvyksta apie 18 proc. visų pasaulio žemės drebėjimų.
Didžioji dauguma jų yra silpni, tačiau jų sukeliami nuostoliai priklauso nuo drebėjimo vietos ir gylio po Žemės paviršiumi, todėl gali smarkiai skirtis.
Šalies atmintyje vis dar gyvi prisiminimai apie 2011 m. įvykusį galingą 9,0 balų stiprumo povandeninį žemės drebėjimą, kuris sukėlė didelį cunamį. Per šią nelaimę žuvo arba dingo be žinios apie 18,5 tūkst. žmonių, buvo sunaikinta Fukušimos atominė elektrinė.